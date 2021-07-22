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16:00 22.07.2021

Шмыгаль поручил Минкультуры подать проект предоставления субвенции в рамках программы "Большая реставрация" в 2021 г.

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Шмыгаль поручил Минкультуры подать проект предоставления субвенции в рамках программы "Большая реставрация" в 2021 г.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству культуры и информационной политики представить на рассмотрение правительства проект порядка и условия предоставления субвенции местным бюджетам на ремонтно-реставрационные работы в рамках программы "Большая реставрация" в 2021 году.

"В рамках президентской программы "Большая реставрация" в этом году планируется реконструировать почти 30 объектов культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности. На совещании с министром культуры Александром Ткаченко и представителями Минфина обсудили обеспечение ремонтно-реставрационных работ на таких памятниках", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

Он напомнил, что для реализации программы Верховной Радой были приняты изменения в госбюджет на 2021 год, которые предусматривают выплату соответствующей субвенции.

"Чтобы активизировать работу, поручил Минкультуры представить на рассмотрение правительства проект порядка и условия предоставления такой субвенции местным бюджетам в 2021 году", - добавил он.

Теги: #недвижимость #большая_реставрация #шмыгаль
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