Шмыгаль поручил Минкультуры подать проект предоставления субвенции в рамках программы "Большая реставрация" в 2021 г.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству культуры и информационной политики представить на рассмотрение правительства проект порядка и условия предоставления субвенции местным бюджетам на ремонтно-реставрационные работы в рамках программы "Большая реставрация" в 2021 году.

"В рамках президентской программы "Большая реставрация" в этом году планируется реконструировать почти 30 объектов культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности. На совещании с министром культуры Александром Ткаченко и представителями Минфина обсудили обеспечение ремонтно-реставрационных работ на таких памятниках", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

Он напомнил, что для реализации программы Верховной Радой были приняты изменения в госбюджет на 2021 год, которые предусматривают выплату соответствующей субвенции.

"Чтобы активизировать работу, поручил Минкультуры представить на рассмотрение правительства проект порядка и условия предоставления такой субвенции местным бюджетам в 2021 году", - добавил он.