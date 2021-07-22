Реконструкцию музыкально-драматического театра в Одессе завершат ко Дню Независимости

Реконструкция здания Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им.Василия Василько, которая проводится в рамках президентской программы "Большое строительство" будет завершена ко Дню Независимости.

Как сообщается на сайте Одесской облгосадминистрации, в настоящее время восстанавливается фасад театра. Общая стоимость реконструкции объекта оценивается в 19,8 млн грн.

"Объект культуры, который выбран к 30-летию Независимости, а это театр имени Василько, мы убеждены, будет сдан вовремя. И в День Независимости он пригласит зрителей на очередной спектакль", - цитирует пресс-служба главу Одесской облгосадминистрации Сергея Гриневецкого.

Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. Василия Василько расположен в здании начала XX века, которое является памятником культурного наследия Украины, известном как театр Сибирякова. Здание театра было построено в 1903 году, открытие театра состоялось 16 октября 1903 года.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в этом году в рамках президентской программы стартует "Большая реставрация", целью проекта является комплексное обновление 150-ти объектов культурного наследия Украины в течение нескольких лет.