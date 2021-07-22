События

15:34 22.07.2021

Минкультуры предоставит зданию "Квиты Украины" охранный статус, как только КГГА предоставит ему статус архитектурного памятника

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Минкультуры предоставит зданию "Квиты Украины" охранный статус, как только КГГА предоставит ему статус архитектурного памятника

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что министерство рассмотрит вопрос предоставления зданию "Квиты Украины" охранного статуса после того, как Киевская городская государственная администрация (КГГА) предоставит ему статус архитектурного памятника.

"По зданию "Квиты Украины". Поскольку вновь возникают вопросы о предоставлении ему охранного статуса, напомню. Как уже комментировал ранее, для предоставления охранного статуса объекту – КГГА должна предоставить ему статус только что выявленного памятника и обратиться с этим к Минкультуры. Позиция нашего Министерства в данном случае неизменна: мы оперативно рассмотрим запрос", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Ранее Ткаченко призывал немедленно остановить роботы по демонтажу здания "Квиты Украины" в Киеве.

Теги: #недвижимость #квиты_украины #ткаченко
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