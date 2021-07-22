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15:11 22.07.2021

На украино-венгерской границе - ремонт покрытия моста через Тису, движение транспорта из Украины в Венгрию осуществляется по одной полосе

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На украино-венгерской границе - ремонт покрытия моста через Тису, движение транспорта из Украины в Венгрию осуществляется по одной полосе

Согласно предварительным договоренностям между Украиной и Венгрией в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)", с 22 июля представители "Укравтодора" в Закарпатской области начали ремонтные работы моста через р. Тиса, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Указанные мероприятия будут осуществляться в период с 22 июля по 29 сентября текущего года на грузовых полосах движения прибытия в Украину и выбытия из Украины на украинской стороне моста через реку Тиса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение транспортных средств (грузовых, легковых, автобусов и микроавтобусов) будет осуществляться реверсно через центральную часть моста в порядке очереди во взаимодействии с контрольными службами обеих сторон.

В "Укравтодоре" области отметили, что аварийные работы по ремонту дорожного покрытия выполняются в рамках эксплуатационного содержания

"В связи с этим для движения грузового транспорта закрыта правая полоса. Поэтому движение всего транспортного потока из Украины в Венгрию осуществляется по одной полосе. Планируем завершить работы на мосту через Тису через два месяца", - сказано в сообщении.

Теги: #венгрия #ремонт #украина #мост
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