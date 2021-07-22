Денисова призвала Минсоцполитики доработать законодательство, касающееся "муниципальных нянь"

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала Министерство социальной политики усовершенствовать законодательство, касающееся предоставления услуги "муниципальной няни", в части контроля за целевым использованием бюджетных средств.

Соответствующее заявление омбудсмен сделала в Фейсбуке в четверг.

"Мне на согласование поступил разработанный Минсоцполитики проект постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в Порядок возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня". Данный проект акта предусматривает определение ограниченного круга лиц, имеющих право воспользоваться услугой "муниципальная няня", - сообщила Денисова.

Она уточнила, что действующая редакция Порядка возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня" предоставляет возможность на получение такой компенсации всем семьям с детьми до трех лет, в которых оба из родителей, опекунов является трудоустроены.

"Министерство объяснило, что такие изменения связаны с многочисленными случаями злоупотребления получателями и поставщиками услуг по уходу (муниципальными нянями) своими правами путем фиктивного заключения договоров и как следствие нецелевого использования бюджетных средств. Однако проект акта не содержит ни положений по устранению пробелов в законодательстве, которые сделают невозможным такое злоупотребление, ни положений по усилению контроля за предоставлением услуги по уходу за ребенком до трех лет", - подчеркнула омбудсмен.

Она выступила против "сужения прав семей с детьми, по мотивам отсутствия должного контроля со стороны государства за процессами миграции средств".

"Подчеркиваю, что государство должно разработать процедуру и эффективный механизм контроля за целевым использованием средств государственного бюджета, а не сужать права человека", - отметила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что, "учитывая неблагоприятную демографическую ситуацию в нашей стране и нехватку мест в учреждениях дошкольного образования, создание препятствий в получении семьями с детьми помощи от государства в виде "муниципальной няни" является недопустимым.

"Считаю необходимым усовершенствовать законодательство, что сделает невозможным злоупотребление упомянутой услугой и улучшит механизм контроля за целевым использованием средств без сужения прав человека", - резюмировала Денисова.