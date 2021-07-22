Малюська о жалобе РФ в ЕСПЧ против Украины: Россия перепутала ЕСПЧ с шоу на российском ТВ

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявляет, что обращение России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на Украину из-за ряда нарушений с юридической точки зрения – "неминуемое поражение".

"Судя по пресс-релизу Генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия перепутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении - в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды. Совсем бессмысленным такой поступок не назовешь - у них появится дополнительная медиа-площадка для промывания мозгов и медиа-повод. Но с юридической точки зрения - неминуемое поражение. Но хоть пытаются контратаковать в lawfare, где пока все голы - в их ворота", - написал министр в Facebook в четверг.

В свою очередь заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека в Министерстве юстиции Украины Иван Лищина назвал жалобу "блестящей победой Российской юридической мысли над здравым смыслом".

"Интересно, что на сайте Минюста РФ по этой блестящей победы Российской юридической мысли над здравым смыслом ничего нет…Небольшой лайфхак коллегам из Генпрокуратуры РФ об участии в процессе в ЕСПЧ - есть такая хорошая традиция заявителям объяснять ЕСПЧ какие именно права, предусмотренные Европейской конвенцией по правам человека, нарушены теми обстоятельствами, на которые они ссылаются", - написал замминистра в Facebook.

Он также подчеркнул, что в сообщении Генпрокуратуры РФ нет ссылок на статьи Конвенции или Протоколов.

"И я не уверен, что сам, без подсказки от опытных работников Прокуратуры РФ, могу угадать, чьи и какие именно конвенционные права были нарушены блокированием Северо-Крымского канала или "выталкиванием русского языка из общественной сферы", "нападениями на дипломатические представительства" или "отказом в правовой помощи следственным органам" (на всякий случай: ни дипломатические представительства, ни следственные органы не имеют прав, предусмотренных Конвенцией)", - отметил Лищина.

Отдельно, по словам Лищины, вызывает вопрос "каким образом РФ собирается объяснять выполнение формальных требований приемлемости, в частности, шестимесячного срока подачи заявления, например, по жалобам относительно МН17 или событий на Майдане и в Доме Профсоюзов в Одессе, которые состоялись в 2014г".

"Нет, я знаю, что есть вопрос, применяется ли это требование к межгосударственным заявлениям, но сама РФ по делам, поданных Украиной многократно настаивала на ее применении", - уточнил замминистра юстиции.

Кроме того, он добавил, что вызывает вопросы "фальстарт в публикации информации о новом заявлении - на сайте Суда никакой информации о новом межгосударственном заявления нет, а Генпрокуратура уже отчитывается о его подаче?".

"Наконец, вишенка на торте: заявление МИД РФ, в котором оно "ждет беспристрастного и неполитизированного отношения ЕСПЧ к российской жалобе, а также досконального исследования судом представленных государством-истцом материалов и доказательств". То есть без такого заявления Суд был бы политизированным и невнимательным, а с заявлением нормально начнут работать. Может МИД установит для ЕСПЧ некое общее правило, чтобы он рассматривал все дела с участием РФ "неполитизированно" и "внимательно" until instructed otherwise? Ну чтобы другим делам не было обидно, что о них МИД ничего ЕСПЧ не написал ...", - подытожил Лищина.

Ранее в четверг Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой на другое государство – Украину, жалоба касается целого ряда нарушений, в том числе гибели мирного населения, подавления свободы слова и водной блокады Крыма.

Также Россия указала в межгосударственной жалобе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), что ответственность за катастрофу малазийского Боинга MH17 на Донбассе лежит на Украине - страна не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий и позднее не расследовала это обстоятельство.