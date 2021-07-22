МИД отрицает, что США и Германия согласовали с Украиной пакет договоренностей по "Северному потоку-2"

Украинская сторона не приобщалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии по проекту газопровода "Северный поток-2", заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Украинская сторона не приобщалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии. В то же время, мы продолжаем диалог со всеми нашими партнерами в видении путей уменьшения ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усиления энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он подчеркнул, что "нет сомнений, что единственным "выгодоприобретателем" кризиса в нашем регионе является Россия".

"Соответственно мы считаем, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз Северного потока-2", - заявил Николенко.

Ранее в Государственном департаменте США сообщили на брифинге, что перед подписанием соглашения с Германией по "Северному потоку-2" США взаимодействовали с Украиной и включили ее вклад и идеи в это заявление,

"Мы поделились деталями и идеями, включая текст самого заявления, что оно остается дискуссионным и деликатным", - сказал представитель Госдепа.