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12:40 22.07.2021

В Будапеште установят памятник погибшим за Украину, в Закарпатье выделят дополнительный участок для венгерского воинского кладбища

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В Будапеште будет установлен памятник, памятный крест погибшим за Украину, а Украина в свою очередь даст разрешение на выделение дополнительного участка для размещения венгерского воинского кладбища в Подполозье в Закарпатской области, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы договорились, что в Будапеште будет установлен памятник, памятный крест погибшим за Украину. Украина в свою очередь даст разрешение на выделение дополнительного участка для размещения венгерского воинского кладбища в Подполозье в Закарпатской области. Это очень важный гуманитарный жест обеих сторон. Переговоры по этому вопросу длились очень долго, и я рад, что нам сегодня с Петером удалось поставить в них точку в интересах, прежде всего, наших обществ и почтения памяти наших соотечественников", - сказал Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Киеве в четверг.

Теги: #венгрия #память #украина
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