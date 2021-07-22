В Будапеште установят памятник погибшим за Украину, в Закарпатье выделят дополнительный участок для венгерского воинского кладбища

В Будапеште будет установлен памятник, памятный крест погибшим за Украину, а Украина в свою очередь даст разрешение на выделение дополнительного участка для размещения венгерского воинского кладбища в Подполозье в Закарпатской области, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы договорились, что в Будапеште будет установлен памятник, памятный крест погибшим за Украину. Украина в свою очередь даст разрешение на выделение дополнительного участка для размещения венгерского воинского кладбища в Подполозье в Закарпатской области. Это очень важный гуманитарный жест обеих сторон. Переговоры по этому вопросу длились очень долго, и я рад, что нам сегодня с Петером удалось поставить в них точку в интересах, прежде всего, наших обществ и почтения памяти наших соотечественников", - сказал Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Киеве в четверг.