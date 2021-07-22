В Украине ожидается теплая и сухая погода, местами возможны дожди

В ближайшие трое суток теплую и преимущественно сухую погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления.

Как сообщает Укргидрометцентр, в пятницу, 23 июля, в Украине без осадков, только ночью на крайнем востоке страны, днем на Закарпатье и в Карпатах местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, в южной части до 18°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-16°.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 июля самая высокая температура днем (+34,8°) была в 2001 году, самая низкая ночью (+5,8°) в 1904 году.

В субботу, 24 июля, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-29°.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

Утром 22 июля температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 24-29°, в Днепре вблизи Киева - 24°.