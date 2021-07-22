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11:53 22.07.2021

Центральный автовокзал Киева открылся после реконструкции

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Центральный автовокзал Киева открылся после реконструкции

Центральный автовокзал Киева открылся после реконструкции, на которую было израсходовано около 100 млн грн, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, принявшего участие в церемонии открытия, модернизация Центрального автовокзала является успешным кейсом государственно-частного партнерства. Ожидается, что автовокзала сможет принимать по 2,5 млн пассажиров в год.

Министр отметил, что именно с обновления главного автовокзала столицы начинается реформирование автостанционного бизнеса в Украине.

"В партнерстве с "Киевпассервисом" мы превратили Центральный автовокзал в "аэропорт для автобусов" - современный транспортный хаб, где пассажирам удобно и комфортно. Мы полностью изменили бизнес-модель, обеспечили прозрачные условия сотрудничества для перевозчиков и уже запустили онлайн-сервис по продаже билетов, с возможностью их бронирования и выкупа на автостанциях. В ближайшее время мы будем предлагать пакет ИТ-решений по управлению бизнесом для перевозчиков", - рассказал директор компании "Укрпас" Максим Скляренко.

По его словам, еще 20 млн грн было вложено в разработку ИТ-решений, в частности, омниканального сервиса по продаже билетов и автостанционного решения, которое включает автоматизацию процессов, диспетчеризацию, интегрированную базу данных рейсов, обмен данными с перевозчиками и другими автостанциями, продажи билетов. "Укрпас" запустил онлайн-маркетплейс, где можно купить билеты с любых автостанций и напрямую от перевозчиков.

Скляренко также сообщил, что количество платформ на обновленном автовокзале увеличено с 12 до 30, созданы комфортные залы ожидания, кассы, эскалаторы, фудкорты, инфраструктура для маломобильных групп населения, комната матери и ребенка, туалеты и отель на 34 номера.

Теги: #киев #реконструкция #автовокзал
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