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11:30 22.07.2021

Кличко: с сегодняшнего дня в Киеве вакцинироваться от коронавируса могут все желающие

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Кличко: с сегодняшнего дня в Киеве вакцинироваться от коронавируса могут все желающие

С сегодняшнего дня в столице вакцинироваться от коронавируса могут все желающие, заявил мэр Киева Виталий Кличко на начале заседания Киевсовета в четверг.

"В столице продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Министерство здравоохранения официально объявило о пятый этап вакцинации. Теперь прививаться могут все желающие в возрасте от 18 лет. Для этого киевлянам нужно зарегистрироваться через сервис Helsi.me. Вакцины на выбор - CoronoVac / Sinovac Biotech или Spikevax Moderna, которые предоставляет Минздрав Украины", - сказал Кличко.

По словам мэра Киева, с 22 июля вакцинироваться можно в Центре вакцинации, работающем на базе МВЦ. А с 23 июля - во всех пунктах прививок, которые развернуты на базе центров первичной медико-санитарной помощи во всех районах столицы.

Кличко подчеркнул, что Киев - первый по темпам вакцинации в Украине. Всего с начала прививочной кампании в столице сделали почти 653 тыс. прививок. Из них первую дозу вакцины получили 434,5 тыс. человек. Полностью иммунизированных - более 218,3 тыс. человек. За минувшие сутки в Киеве сделали почти 21,3 тысячи прививок

 

Теги: #киев #вакцинация
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