СБУ заблокировала агентурную сеть ФСБ из правоохранителей и чиновников в Херсонской области

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области, среди информаторов – правоохранители и чиновники, сообщает пресс-центр ведомства.

"Организатором сети был бывший сотрудник регионального управления СБУ. Он уволился со службы в 2014 году и во время выезда в РФ был завербован сотрудниками ФСБ РФ", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, для выполнения заданий российской спецслужбы, этот человек создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, к которой, в частности, привлек, сотрудника СБУ в Херсонской области, сотрудников местной прокуратуры и полиции, чиновника Госслужбы по ЧС и бывшего чиновника облгосадминистрации.

"СБУ известен московский куратор сети. Это кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король, который специализируется на Украине. В 2015-2016 годах он находился на оккупированной части Донецкой области в составе ротационной оперативной группы ФСБ под позывным "Мангуст", отмечается в сообщении.

По информации спецслужбы, задокументированы многочисленные факты сбора и передачи информации через заранее отработанные ФСБ РФ закрытые каналы электронной связи.

"Российские спецслужбы интересовала информация с ограниченным доступом, которая касалась деятельности личного состава регионального управления СБУ, данные о региональных правоохранительных структурах, военных подразделениях и органах местного самоуправления. За переданную информацию резидент получал от российской спецслужбы ежемесячную денежное вознаграждение", - отмечается в сообщении.

В ходе обысков у задержанных изъята компьютерная техника и средства связи с представителями ФСБ, российская символика, а также значительные денежные средства в иностранной валюте.

"Резидент ФСБ РФ и его агент из числа сотрудников СБУ задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Решается вопрос об избрании меры пресечения", - информируют в СБУ.