События

11:19 22.07.2021

СБУ заблокировала агентурную сеть ФСБ из правоохранителей и чиновников в Херсонской области

2 мин читать
СБУ заблокировала агентурную сеть ФСБ из правоохранителей и чиновников в Херсонской области

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области, среди информаторов – правоохранители и чиновники, сообщает пресс-центр ведомства.

"Организатором сети был бывший сотрудник регионального управления СБУ. Он уволился со службы в 2014 году и во время выезда в РФ был завербован сотрудниками ФСБ РФ", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, для выполнения заданий российской спецслужбы, этот человек создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, к которой, в частности, привлек, сотрудника СБУ в Херсонской области, сотрудников местной прокуратуры и полиции, чиновника Госслужбы по ЧС и бывшего чиновника облгосадминистрации.

"СБУ известен московский куратор сети. Это кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король, который специализируется на Украине. В 2015-2016 годах он находился на оккупированной части Донецкой области в составе ротационной оперативной группы ФСБ под позывным "Мангуст", отмечается в сообщении.

По информации спецслужбы, задокументированы многочисленные факты сбора и передачи информации через заранее отработанные ФСБ РФ закрытые каналы электронной связи.

"Российские спецслужбы интересовала информация с ограниченным доступом, которая касалась деятельности личного состава регионального управления СБУ, данные о региональных правоохранительных структурах, военных подразделениях и органах местного самоуправления. За переданную информацию резидент получал от российской спецслужбы ежемесячную денежное вознаграждение", - отмечается в сообщении.

В ходе обысков у задержанных изъята компьютерная техника и средства связи с представителями ФСБ, российская символика, а также значительные денежные средства в иностранной валюте.

"Резидент ФСБ РФ и его агент из числа сотрудников СБУ задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Решается вопрос об избрании меры пресечения", - информируют в СБУ.

Теги: #сбу #сеть #фсб
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:36 21.07.2021
В Днепре на хищении почти 5 млн грн разоблачили местных госиполнителей

В Днепре на хищении почти 5 млн грн разоблачили местных госиполнителей

14:12 21.07.2021
За полгода СБУ нейтрализовала более 1 тыс. кибератак на госресурсы

За полгода СБУ нейтрализовала более 1 тыс. кибератак на госресурсы

21:19 18.07.2021
СБУ вызывает министра обороны РФ Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения в уголовном производстве

СБУ вызывает министра обороны РФ Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения в уголовном производстве

19:36 18.07.2021
Два сотрудника спецслужбы задержаны за нападение на пограничный наряд на Сумщине

Два сотрудника спецслужбы задержаны за нападение на пограничный наряд на Сумщине

14:24 14.07.2021
СБУ разоблачила миллионные хищения на финансировании охраны транспортных объектов КГГА

СБУ разоблачила миллионные хищения на финансировании охраны транспортных объектов КГГА

13:51 14.07.2021
СБУ вызывает на допрос ряд нардепов по делу "харьковских соглашений"

СБУ вызывает на допрос ряд нардепов по делу "харьковских соглашений"

10:15 14.07.2021
Более 23 тыс. уголовных дел открыла СБУ из-за военной агрессии РФ против Украины - Баканов

Более 23 тыс. уголовных дел открыла СБУ из-за военной агрессии РФ против Украины - Баканов

17:41 13.07.2021
Неизвестные хакеры вновь совершили кибератаку на сайты президента и СБУ – Госспецсвязи

Неизвестные хакеры вновь совершили кибератаку на сайты президента и СБУ – Госспецсвязи

15:13 13.07.2021
Апелляционный суд оставил по стражей генерал-майора СБУ Шайтанова, обвиняемого в госизмене

Апелляционный суд оставил по стражей генерал-майора СБУ Шайтанова, обвиняемого в госизмене

13:47 13.07.2021
Контрразведка СБУ задержала агента российской военной разведки

Контрразведка СБУ задержала агента российской военной разведки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кличко: с сегодняшнего дня в Киеве вакцинироваться от коронавируса могут все желающие

Из-за непогоды в Донецкой и Луганской областях погибли два человека, еще семеро госпитализированы - ГСЧС

Синоптики предупреждают украинцев о грозах, дождях и повышении уровня воды в реке на Прикарпатье

В Украине за сутки зафиксировано 726 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 501 человек, 21 летальных случаев

Украина и Польша совместно будут работать над противодействием запуска "Северного потока-2"

ПОСЛЕДНЕЕ

Центральный автовокзал Киева открылся после реконструкции

Из-за дождя в Одессе подтоплено почти 40 частных домов

Кличко: с сегодняшнего дня в Киеве вакцинироваться от коронавируса могут все желающие

"Голос" призывает США и ЕС остановить строительство "Северного потока-2" и заблокировать его ввод в эксплуатацию

Глава МИД Венгрии прибыл в Киев

Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину

На Донбассе продолжает ухудшаться ситуация с безопасностью – Грау

В Александровской больнице Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев штамма "дельта" COVID-19

Мощный взрыв прогремел в Газе, есть пострадавшие

Из-за непогоды в Донецкой и Луганской областях погибли два человека, еще семеро госпитализированы - ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА