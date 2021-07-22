"Голос" призывает США и ЕС остановить строительство "Северного потока-2" и заблокировать его ввод в эксплуатацию

Политическая партия "Голос" призывает европейских и американских партнеров Украины осознать риски, которые несет российский газопровод "Северный поток-2" для безопасности Европы, остановить его строительство и заблокировать ввод газопровода в эксплуатацию.

"Бездействие власти и недальновидность союзников ставят под угрозу энергетическую безопасность Украины и Европы. Германия и Соединенные Штаты согласовали свои позиции по "Северному потоку-2". Германия убеждена, что действует в своих экономических интересах, а Соединенные Штаты не хотят портить отношения с европейскими союзниками. Такую позицию можно понять, если бы контрагентом этого проекта была не Россия", - говорится в заявлении "Голоса".

В нем отмечается, что президент РФ Владимир Путин "никогда не думает экономическими категориями, а мыслит исключительно категориями геополитики и приумножения своей власти".

"И в этом случае Путин достигает цели: подрыв энергетической независимости ЕС, удар по экономической и энергетической безопасности Украины, открытие новых возможностей для агрессии против Украины", - отмечают в партии.

Там подчеркивают, что "незначительные и второстепенные "выгоды" от этой сделки - денежная компенсация Украине, краткосрочные экономические выгоды для Германии и обещания ввести против России санкции в случае агрессии не перекрывают тех рисков, которые проект несет Украине и Европе".

"Европа и США должны глубже осознать газовые интриги Кремля. Для этого необходима системная работа украинской власти. Но, к сожалению, вместо системной работы с нашими союзниками в энергетическом вопросе власть была сосредоточена в разрушении адекватного менеджмента в "Нафтогазе" и списании долгов Фирташа. Хотя имела все время работать над тем, чтобы убеждать американских и европейских союзников в том уровне угроз, несет "Северный поток-2" Украины и Европы", - заявляют в "Голосе".

Там уточняют, что активно говорить о "Северном потоке-2" украинская власть начала только тогда, "когда партнеры уже выработали компромиссную и опасную для Украины и Европы позицию".

"Мы призываем наших союзников - США и ЕС - учесть реальные стратегические угрозы, которую несет реализация проекта "Северного потока-2" для Европы. Проект должен быть остановлен, а дальнейшее введение в эксплуатацию заблокирован. Невозможно построить энергетическую безопасность Европы путем заговора с коварным и лживым путинским режимом. Мы в Украине знаем, что любой документ, подписанный Россией, не стоит бумаги, на котором он написан", - призывают в партии.

Кроме того, "Голос" также призвал украинскую власть уделять больше внимания энергетической безопасности государства.

"Мы требуем от президента и правительства сосредоточить свое внимание на энергетической безопасности страны, гарантировать независимое корпоративное управление в государственных энергетических компаниях, активно внедрять европейские стандарты энергетической эффективности. Путь к энергетической безопасности Украины лежит через реформы и уменьшения олигархического влияния олигархов на энергетику", - резюмируют в партии.