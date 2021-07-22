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11:04 22.07.2021

Глава МИД Венгрии прибыл в Киев

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Глава МИД Венгрии прибыл в Киев

Председательствующий в Комитете министров Совета Европы, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Киев.

"Визит министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Украину начался с совместного возложения цветов с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой к "Стене памяти погибших за Украину", - говорится в сообщении посольства Украины в Венгрии в Twitter.

Как сообщалось, Сийярто и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведут переговоры, ключевыми темами которых станут ситуация безопасности в регионе, политико-дипломатическое урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, взаимодействие с Советом Европы, а также актуальные вопросы отношений Украины и Венгрии.

По итогам переговоров главы украинской и венгерской дипломатии подпишут двусторонние документы.

Министры также осуществят совместную поездку на линию разграничения в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе, где ознакомятся с ситуацией с безопасностью и усилиями украинского правительства по повышению безопасности для людей, проживающих в зоне боевых действий.

Теги: #киев #сийярто
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