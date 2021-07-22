В Александровской больнице Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев штамма "дельта" COVID-19

В Александровской клинической больнице Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма "дельта", сообщает департамент здравоохранения Киевской горгосадминистрации.

"В Александровской больнице Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма "дельта". Исследования проведены благодаря специально закупленным больницей именно для диагностирования этого штамма реактивам. Сейчас биоматериал передан для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины", - сказано в сообщении департамента в Facebook.

Отмечается, что люди, у которых выявлен штамм "дельта", разного возраста - от 21 до 73 лет.

Директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург подчеркнула, что сейчас "мы знаем о штамм "дельта больше не из практики, а из опыта иностранных коллег, с которыми постоянно общаются столичные врачи". Так, "дельта" отличается высоким уровнем контагиозности (заразительностью), более коротким инкубационным периодом и агрессивным течением.

"Каждая вакцина, зарегистрированная в Украине, с большой вероятностью защитит вас от смерти. Вакцинируйтесь! Сделайте это ради себя и близких, которые будут страдать от того, что вы страдаете от болезни, или вообще не сможете с ней справиться, несмотря на все усилия врачей", - подчеркнула Гинзбург.