События

10:03 22.07.2021

В Александровской больнице Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев штамма "дельта" COVID-19

1 мин читать
В Александровской больнице Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев штамма "дельта" COVID-19

В Александровской клинической больнице Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма "дельта", сообщает департамент здравоохранения Киевской горгосадминистрации.

"В Александровской больнице Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма "дельта". Исследования проведены благодаря специально закупленным больницей именно для диагностирования этого штамма реактивам. Сейчас биоматериал передан для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины", - сказано в сообщении департамента в Facebook.

Отмечается, что люди, у которых выявлен штамм "дельта", разного возраста - от 21 до 73 лет.

Директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург подчеркнула, что сейчас "мы знаем о штамм "дельта больше не из практики, а из опыта иностранных коллег, с которыми постоянно общаются столичные врачи". Так, "дельта" отличается высоким уровнем контагиозности (заразительностью), более коротким инкубационным периодом и агрессивным течением.

"Каждая вакцина, зарегистрированная в Украине, с большой вероятностью защитит вас от смерти. Вакцинируйтесь! Сделайте это ради себя и близких, которые будут страдать от того, что вы страдаете от болезни, или вообще не сможете с ней справиться, несмотря на все усилия врачей", - подчеркнула Гинзбург.

Теги: #киев #штамм #дельта
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:59 21.07.2021
Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с Францией по улучшению водоснабжения в Киеве

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с Францией по улучшению водоснабжения в Киеве

18:18 21.07.2021
В Киеве на станции метро "Крещатик" произошла драка с применением слезоточивого газа

В Киеве на станции метро "Крещатик" произошла драка с применением слезоточивого газа

16:02 21.07.2021
Штамм COVID-19 "дельта" станет доминирующим в мире в ближайшие месяцы - ВОЗ

Штамм COVID-19 "дельта" станет доминирующим в мире в ближайшие месяцы - ВОЗ

15:07 21.07.2021
Киев с начала года посетили более 800 тыс. туристов

Киев с начала года посетили более 800 тыс. туристов

05:46 21.07.2021
В Киеве усовершенствовали сервисы оплаты парковки и штрафов через приложение "Киев Цифровой"

В Киеве усовершенствовали сервисы оплаты парковки и штрафов через приложение "Киев Цифровой"

12:57 20.07.2021
В Киеве задержана женщина, которая ограбила отделение Укрсиббанка и бросила "коктейль Молотова" – полиция

В Киеве задержана женщина, которая ограбила отделение Укрсиббанка и бросила "коктейль Молотова" – полиция

23:36 19.07.2021
Всеукраинский Форум "Украина 30. Трудовые ресурсы" откроет министр экономики Любченко

Всеукраинский Форум "Украина 30. Трудовые ресурсы" откроет министр экономики Любченко

23:03 19.07.2021
Движение транспорта по тоннелю на Елены Телиги восстановили

Движение транспорта по тоннелю на Елены Телиги восстановили

17:55 19.07.2021
Последствия непогоды в Киеве все еще ликвидируют более 320 коммунальщиков, все станции метро работают в обычном режиме

Последствия непогоды в Киеве все еще ликвидируют более 320 коммунальщиков, все станции метро работают в обычном режиме

14:42 19.07.2021
Последствия непогоды в Киеве ликвидируют 326 сотрудников дорожно-эксплуатационных предприятий

Последствия непогоды в Киеве ликвидируют 326 сотрудников дорожно-эксплуатационных предприятий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Из-за непогоды в Донецкой и Луганской областях погибли два человека, еще семеро госпитализированы - ГСЧС

Синоптики предупреждают украинцев о грозах, дождях и повышении уровня воды в реке на Прикарпатье

В Украине за сутки зафиксировано 726 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 501 человек, 21 летальных случаев

Украина и Польша совместно будут работать над противодействием запуска "Северного потока-2"

Кулеба: Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2"

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе продолжает ухудшаться ситуация с безопасностью – Грау

Мощный взрыв прогремел в Газе, есть пострадавшие

Из-за непогоды в Донецкой и Луганской областях погибли два человека, еще семеро госпитализированы - ГСЧС

Синоптики предупреждают украинцев о грозах, дождях и повышении уровня воды в реке на Прикарпатье

"Северный поток 2" по завершении строительства начнет функционировать не сразу

Байден признал, что не смог остановить строительство "Северного потока 2"

За минувшие сутки российские наемники три раза нарушили режим тишины на Донбассе

Разумков призывает Конгресс США продолжать политику санкций с целью не допустить ввод в эксплуатацию "Северный поток – 2"

В Украине за сутки зафиксировано 726 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 501 человек, 21 летальных случаев

США поддерживает Украину в противодействии "Северному потоку-2"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА