Синоптики предупреждают украинцев о грозах, дождях и повышении уровня воды в реке на Прикарпатье

В четверг, 22 июля, в ряде областей Украины ожидаются дожди и грозы, в связи с чем там объявлен I (желтый) уровень опасности, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По информации Укргидрометцентра, 22 июля в южных, восточных и центральных областях грозы, ночью местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ГСЧС сообщают, что в четверг возможно повышение уровня воды на реке Ворона в Ивано-Франковской области. В регионе также объявлен I (желтый) уровень опасности.

"По данным Украинского гидрометеорологического центра, 22 июля на р. Ворона возле г. Тысменица (Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение повышения уровня воды на 0,8-1,3 м над уровнями на 08 ч. 21 июля, возможен выход на пойму (I уровень опасности - желтый)", - подчеркивают спасатели.