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08:59 22.07.2021

Байден признал, что не смог остановить строительство "Северного потока 2"

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Байден признал, что не смог остановить строительство "Северного потока 2"

Президент США Джо Байден в очередной раз заявил, что с приходом к власти ничего не смог сделать для того, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток 2", поскольку его завершение уже находилось в финальной стадии.

"Идея о том, что должно было быть сказано или сделано что-то такое, что могло бы остановить это, нереалистична", - сказал он журналистам.

Президент добавил, что "Северный поток" уже завершен на 99%".

Ранее сообщалось, что США и ФРГ согласовали общую позицию по теме "Северного потока 2". В совместном заявлении сторон указываются основные положения этих договоренностей.

Байден заявил в связи с этим: "Как вы знаете, у меня была очень, очень плодотворная дискуссия с Ангелой Меркель. Она и правительство Германии работают над обязательствами, которые предполагают, что если на самом деле Россия приложит усилия, чтобы намеренно причинить боль Украине и другим странам, они отреагируют".

Тем не менее, большинство законодателей США, независимо от партийной принадлежности, негативно отреагировали на соглашение.

Теги: #президент #сша #европа #газопровод
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