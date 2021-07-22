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08:29 22.07.2021

Разумков призывает Конгресс США продолжать политику санкций с целью не допустить ввод в эксплуатацию "Северный поток – 2"

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Разумков призывает Конгресс США продолжать политику санкций с целью не допустить ввод в эксплуатацию "Северный поток – 2"

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков призывает Конгресс Соединенных Штатов Америки последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" и воздерживаться от утверждения каких-либо соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы.

"Обращаюсь к Конгрессу США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" и, в случае необходимости, рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к строительству "Северного потока – 2". Призываю Конгресс США воздерживаться от утверждения каких-либо соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы и представлять угрозу национальным интересам Украины и США", - отмечается в открытом письме Разумкова спикеру Палаты Представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Глава ВР подчеркивает, что газопровод "Северный поток – 2" Россия использует как инструмент гибридной войны и этот проект несет прямую угрозу энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы.

"Северный поток – 2" является, прежде всего, геополитическим проектом, имеющим целью сформировать энергетическую зависимость стран Европы от газовой монополии Российской Федерации. Он значительно сужает пути диверсификации поставок энергии европейским потребителям. «Северный поток - 2» идет вразрез с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС и усиливает возможности для России злоупотреблять своим доминирующим положением на европейском энергетическом рынке", - поясняет Разумков.

В то же время, по его убеждению, "Северный поток – 2" следует рассматривать как часть агрессивной политики, которую Россия разворачивает не только против Украины, но и против всего западного мира.

"Достройка и ввод в эксплуатацию этого проекта сделает возможным дальнейшее наращивание Россией агрессии против Украины и потенциально против других европейских государств", - акцентирует спикер.

Разумков также выразил благодарность Конгрессу США за постоянную поддержку Украины в противостоянии угрозам со стороны России и введенные ранее санкции, которые не позволили ослабить энергетическую безопасность Украины.

Теги: #санкции #конгресс #украина #разумков
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