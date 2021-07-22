США поддерживает Украину в противодействии "Северному потоку-2"

Конгресс США поддерживает Украину в отношении угрозы безопасности, которую несет "Северный поток-2", сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Мы имеем мощную двухпартийную и двухпалатную поддержку! Наши американские партнеры в Конгрессе полностью разделяют позицию, что "Северный поток-2" угрожает безопасности Украины. Следовательно, они готовы продолжать совместно бороться против этого российского проекта. Инструменты для этого все еще есть", - написал Витренко на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что обсудил также с сенаторами и конгрессменами важные для Украины и НАК "Нафтогаз" корпоративную реформу, зеленую энергетику и инвестиции.