В Одессе из-за непогоды затопило 38 частных домов в трех районах

В Одессе из-за непогоды затопило 38 частных домов в трех районах, жертв и пострадавших нет, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"В ночь на 22 июля в результате интенсивных осадков в виде дождя (около 31 мм, что составляет 80% от месячной нормы) в Суворовском, Малиновском и Киевском районах Одессы произошло подтопление 38 частных жилых домов и приусадебных участков. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали 18 человек из подтопленных домов и откачали около 2 тыс. куб воды.

Отмечается, что уровень воды с проезжих частей дорог снижается самотеком. Осадков не наблюдается.

Работы продолжаются. От ГСЧС привлечено 93 человека и 20 единиц техники.