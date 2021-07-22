События

07:59 22.07.2021

В Одессе из-за непогоды затопило 38 частных домов в трех районах

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В Одессе из-за непогоды затопило 38 частных домов в трех районах, жертв и пострадавших нет, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"В ночь на 22 июля в результате интенсивных осадков в виде дождя (около 31 мм, что составляет 80% от месячной нормы) в Суворовском, Малиновском и Киевском районах Одессы произошло подтопление 38 частных жилых домов и приусадебных участков. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали 18 человек из подтопленных домов и откачали около 2 тыс. куб воды.

Отмечается, что уровень воды с проезжих частей дорог снижается самотеком. Осадков не наблюдается.

Работы продолжаются. От ГСЧС привлечено 93 человека и 20 единиц техники.

Теги: #непогода #подтопления #украина #одесса
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