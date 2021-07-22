Правоохранители задержали гражданина РФ при попытке незаконного проникновения в Украину

Винницкая специализированная прокуратура задержала в среду гражданина России при попытке незаконного проникновения в Украину, сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

"Установлено, что указанный гражданин РФ прибыл из Республики Молдова. Находясь во время проверки документов в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Могилев - Подольский – Отач" Могилев-Подольского пограничного отряда, и не имея законных оснований въехать на территорию Украины, предложил старшему смены пограничных нарядов Государственной пограничной службы Украины вознаграждение за беспрепятственный пропуск на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали его во время передачи взятки в $1,5 тыс США под. Денежные средства у задержанного изъяли.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия. Задержанному гражданину России готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.