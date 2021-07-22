В Греции проходят протесты из-за обязательной вакцинации медработников от COVID-19

В греческих городах, включая столицу Афины, прошли масштабные протесты против обязательной вакцинации медработников и сотрудников домов престарелых от COVID-19, пишет в среду греческая газета "Катимерини".

Сообщается, что после столкновений полиции с демонстрантами были арестованы по меньшей мере пять человек.

Чтобы разогнать протестующих, полиция применила слезоточивый газ и водометы.

По оценкам наблюдателей, в демонстрациях в греческой столице приняли участие около 3,5 тыс. человек.

В Салониках на улицы вышли около 2 тыс. протестующих.

В ходе протестов также распространялись листовки ультраправых партий.

В Греции работники домов престарелых должны сделать обе прививки от коронавируса до 16 августа, иначе их отправят на больничный. Вакцинация медицинских работников как в государственном, так и в частном секторе станет обязательной в Греции с 1 сентября.

Среди 10,7 млн жителей Греции уже более 4,6 млн полностью вакцинированы.

Неделю назад в Греции также прошли акции протеста против вакцинации, в которых приняли участие около 5 тыс. человек.