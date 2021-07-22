Первая леди США Джилл Байден возглавит делегацию США на открытии Олимпиады в Токио, по пути в Японию она также посетит Аляску, сообщило агентство Associated Press (AP).

Первая леди прибудет в Токио днем в четверг, где у нее запланирован ужин с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой и его женой Марико Сугой во дворце Акасака. Также она, как ожидается, встретится с императором Японии Нарухито, посетит церемонию открытия летних Олимпийских игр и проведет в посольстве США вечеринку, приуроченную к просмотру матча по софтболу между США и Мексикой.

Джилл Байден отправится в Японию из Анкориджа, крупнейшего города в штате Аляска. Там она встретится с семьями солдат и ветеранов, проживающих в доме Фишер. Fisher House Foundation - благотворительная организация, которая предоставляет семьям солдат и ветеранов бесплатные комфортные дома, пока их родственники находятся в больнице. Первая леди США посетит Медицинский центр коренных жителей Аляски и расскажет о вакцинации.

Во вторник представитель Белого дома Дженнифер Псаки сообщала, что Джилл Байден с нетерпением готовится к этому длительному путешествию.

Олимпиада в Токио начнется 23 июля и продлится до 8 августа.