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03:34 22.07.2021

Джилл Байден возглавит делегацию США на открытии Олимпиады в Токио

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Первая леди США Джилл Байден возглавит делегацию США на открытии Олимпиады в Токио, по пути в Японию она также посетит Аляску, сообщило агентство Associated Press (AP).

Первая леди прибудет в Токио днем в четверг, где у нее запланирован ужин с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой и его женой Марико Сугой во дворце Акасака. Также она, как ожидается, встретится с императором Японии Нарухито, посетит церемонию открытия летних Олимпийских игр и проведет в посольстве США вечеринку, приуроченную к просмотру матча по софтболу между США и Мексикой.

Джилл Байден отправится в Японию из Анкориджа, крупнейшего города в штате Аляска. Там она встретится с семьями солдат и ветеранов, проживающих в доме Фишер. Fisher House Foundation - благотворительная организация, которая предоставляет семьям солдат и ветеранов бесплатные комфортные дома, пока их родственники находятся в больнице. Первая леди США посетит Медицинский центр коренных жителей Аляски и расскажет о вакцинации.

Во вторник представитель Белого дома Дженнифер Псаки сообщала, что Джилл Байден с нетерпением готовится к этому длительному путешествию.

Олимпиада в Токио начнется 23 июля и продлится до 8 августа.

 

Теги: #япония #олимпиада #сша_пираты #поездка
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