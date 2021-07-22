ФРГ намерена развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной

Власти ФРГ намерены развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной и выделят для этого $70 млн, говорится в совместном заявлении Вашингтона и Берлина по теме "Северного потока 2".

"ФРГ продолжит развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной, в особенности в сфере возобновляемых энергоресурсов, эффективности использования энергии. Речь также пойдет о поддержке инициатив по уходу от использования угля", - отмечается в документе.

ФРГ, среди прочего "назначит спецпосланника, в распоряжении которого будет фонд в $70 млн".

Кроме того, Германия обязуется помогать обеспечивать энергетическую безопасность Украины. Берлин будет оказывать техническую поддержку интеграции Украины в Европейскую систему электроснабжения, поддержит процесс реформ украинского энергетического сектора, поможет в определении возможностей по модернизации систем газоснабжения.