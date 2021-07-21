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22:55 21.07.2021

Украинские парламентарии призывают США и ЕС прекратить строительство и последующее введение в эксплуатацию "Северного потока-2"

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Украинские парламентарии призывают США и ЕС прекратить строительство и последующее введение в эксплуатацию "Северного потока-2"

Члены комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества призывают Соединённые Штаты Америки, Европейский Союз и, в частности, Германию прекратить строительство и последующее введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", отмечается в совместном заявлении народных депутатов Украины о недопустимости запуска "СП2".

"Демократический мир должен продемонстрировать российскому агрессору единство и силу в защите своих основных ценностей. Украина это демонстрирует ежедневно, защищая Восточный фланг Европы", – говорится в заявлении, текст которого опубликован на сайте ВР.

Парламентарии обращают внимание на то, что с самого начала "Северный поток-2" не был экономическим проектом, поскольку мощности украинской газотранспортной системы дают возможность увеличить прокачку газа в Европу в 2-3 раза. В то же время "Северный поток-2" создает реальные препятствия для диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей в Европу.

Народные депутаты также подчеркнули, что несмотря на начатую Российской Федерацией вооруженную агрессию против Украины в ответ на демократический европейский и евроатлантический выбор украинского народа, на попытку незаконной аннексии Крыма и оккупацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, на продолжающуюся вооруженную агрессию и военные преступления со стороны России и атаки на нашу стратегическую инфраструктуру, а также на ежедневные убийства украинских граждан, Украина не изменяет своему выбору.

По состоянию на вечер 21 июля данное заявление подписали такие нардепы, как Руслан Стефанчук, Александр Мережко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Андрей Клочко, Дмитрий Лубинець, Марина Бардина, Мария Мезенцева, Соломия Бобровская, Мария Ионова, Ирина Геращенко, Богдан Яременко, Владимир Арьев, Роман Лозинский, Андрей Шараськин, Елизавета Ясько, Ирина Фриз, Леся Василенко.

Подписание заявления народными депутатами Украины продолжается.

Теги: #заявление #украина #парламентарии #севпоток2
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