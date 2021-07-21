США и ФРГ поддерживают Украину в создании сектора зеленой энергетики и выступают за транзит газа через ее территорию

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в среду, что США и Германия пришли к конструктивному решению по проекту "Северный поток 2".

"Я рад, что мы нашли конструктивное решение по "Северному потоку 2". Мы будем поддерживать Украину в создании сектора зеленой энергетики и выступать за транзит газа через Украину в следующем десятилетии", - написал Маас в твиттере.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам сообщала, что власти США и Германии в соглашении по поводу "Северного потока 2" выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.