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22:28 21.07.2021

Зеленский подписал закон о коренных народах Украины

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Зеленский подписал закон о коренных народах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах, сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал инициированный им закон "О коренных народах Украины" № 1616-IX, который Верховная Рада приняла 1 июля 2021", - говорится в сообщении.

Документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов, оказания им механизмов и инструментов работы с украинским государством. В частности, признаются представительные органы коренных народов.

Как отмечается, закон определяет, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

"Коренной народ Украины - автохтонная этническая громада, сформировавшаяся на территории Украины и являющаяся носителем самобытного языка и культуры, имеющая традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины", - сказано в документе.

Отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов Украины. Они имеют коллективное и индивидуальное право на полное владение всеми правами человека и основными свободами.

Закон запрещает отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов Украины.

Согласно этому документу, коренные народы имеют право на соблюдение возрождения и развития своих духовных, религиозных и культурных традиций и обычаев, сохранения материального и нематериального культурного наследия; определение перечня собственных мест и объектов религиозного и культурного значения; восстановления своей исторической топонимики; сотрудничества с учебными заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры коренного народа.

Также коренные народы имеют право через представительные органы создавать свои средства массовой информации и получать государственную поддержку.

Кроме того, коренные народы могут направлять часть доходов от пользования природными ресурсами, расположенными на территории АР Крым и Севастополя, на свои нужды; на резервирование для представителей коренных народов, возвращаются на территорию Крыма, земель сельскохозяйственного и другого назначения.

Представительные органы коренных народов могут участвовать в их международном представительстве.

Закон вступает в силу со дня его опубликования (кроме части 3 ст. 7, которой определено право коренных народов на направление части доходов от пользования природными ресурсами на нужды коренных народов Украины, которая вступает в силу после возвращения временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя под общую юрисдикцию Украины).

Теги: #народы #украина #закон
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