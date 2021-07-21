Ермак и советник Госдепа США Шолли обсудили ситуацию на Донбассе и встречу Зеленского с Байденом

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак проинформировал советника Госдепа США Дерека Шолли о ситуации на Донбассе, а также они обсудили подготовку визита Владимира Зеленского в США, сообщила пресс-служба главы государства.

"Андрей Ермак проинформировал Дерека Шолли о ситуации на востоке, уровень угроз, что сохраняется вдоль украинских границ, а также о состоянии переговорного процесса в рамках Нормандского формата. Состоялся обмен мнениями о путях активизации процесса мирного урегулирования на Донбассе и оптимальной поддержки со стороны США в этой связи", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили последствия реализации проекта "Северный поток – 2" для энергетической безопасности Украины и региона.

"Северный поток - 2» является геополитической оружием России, которая непременно будет использована против Украины и Европу", - отметил Ермак.

Советник Госдепа подчеркнул важность тесного сотрудничества между Украиной и США по вопросам энергетической безопасности. Ермак отметил неизменность позиции украинской стороны относительно далеко идущих угроз безопасности.

Такде Шолли приветствовал реформирование украинской системы правосудия, отметив недавнее принятие фундаментальных законов о Высшем совете правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии (ВКК).

Стороны подтвердили обоюдную настроенность на взаимодействие и координацию усилий с целью обеспечения успешных результатов визита Зеленского в США.