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21:52 21.07.2021

Предстоящая встреча Байдена и Зеленского - важный шаг по реализации июньских соглашений двух президентов

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Предстоящая встреча Байдена и Зеленского - важный шаг по реализации июньских соглашений двух президентов

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали его предстоящую встречу с американским коллегой Джо Байденом важным шагом по реализации июньских соглашений между главами обоих государств, сообщает пресс-служба главы государства.

"Предложение Белого дома о проведении визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа является важным шагом по реализации договоренностей, достигнутых во время июньской телефонного разговора лидеров Украины и США", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на повестке дня переговоров - вопросы безопасности: противодействие длительной агрессии Российской Федерации против Украины, ухудшение ситуации в Черноморском регионе и на Донбассе, деоккупация Крыма, усиление энергетической безопасности украинсокго государства и Европы в целом, военная и военно-оборонное взаимодействие между Украиной и США.

Также продолжат дискуссию по поводу "Северного потока-2" как безопасности вызова для Украины и региона.

"Ожидаем конкретные договоренности по углублению отношений стратегического партнерства между нашими государствами во всех приоритетных направлениях взаимодействия и согласования амбициозного пакета совместных проектов и инициатив в сферах безопасности и обороны, торговли, инвестиций, энергетики, климата, сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровой трансформации",- подчеркнули в пресс-службе ОП.

В ОП добавили, что в ближайшее время руководитель ОП Андрей Ермак и глава Министерства иностранных дел (МИД) посетят Вашингтон для обсуждения визита Зеленского в США.

 

Теги: #сша #украина #встреча #президенты
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