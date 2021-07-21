События

21:16 21.07.2021

Зеленский ожидает содержательной и плодотворной встречи с Байденом 30 августа

1 мин читать
Зеленский ожидает содержательной и плодотворной встречи с Байденом 30 августа

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает содержательной и плодотворной встречи с президентом США Джо Байденом 30 августа в Белом доме для обсуждения важных вопросов стратегического партнерства Украины и США.

"Жду содержательную и плодотворную встречу с президентом Байденом 30 августа. Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США - мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как вызову безопасности, экономического развития Украины и поддержки реформ", - написал Зеленский на странице в Twitter в среду.

Ранее в среду в Белом доме сообщили, что Байден 30 августа проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

"Президент Байден с нетерпением ждет возможности принять президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Визит подтвердит непоколебимую поддержку со стороны США суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", - отмечается в нем.

Кроме того, согласно заявлению Псаки, визит Зеленского в США также станет подтверждением "нашего тесного сотрудничества в сфере энергетической безопасности и нашей поддержки усилий президента Зеленского по борьбе с коррупцией и по проведению реформ, основываясь на наших общих демократических ценностях".

 

Теги: #президент #сша #украина #визит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:52 21.07.2021
Предстоящая встреча Байдена и Зеленского - важный шаг по реализации июньских соглашений двух президентов

Предстоящая встреча Байдена и Зеленского - важный шаг по реализации июньских соглашений двух президентов

21:35 21.07.2021
Зеленский подписал закон о предоставлении электронной гарантии на товар

Зеленский подписал закон о предоставлении электронной гарантии на товар

20:55 21.07.2021
Джилл Байден впервые отбывает в поездку в качестве первой леди США

Джилл Байден впервые отбывает в поездку в качестве первой леди США

19:59 21.07.2021
Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с Францией по улучшению водоснабжения в Киеве

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с Францией по улучшению водоснабжения в Киеве

19:56 21.07.2021
Байден 30 августа примет Зеленского в Вашингтоне - Белый дом

Байден 30 августа примет Зеленского в Вашингтоне - Белый дом

19:43 21.07.2021
США и ФРГ договорились добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину - Нуланд

США и ФРГ договорились добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину - Нуланд

19:38 21.07.2021
Соглашение США-ФРГ предусматривает, что Берлин будет добиваться санкций ЕС, если РФ будет использовать энергетику для давления на другие страны - Нуланд

Соглашение США-ФРГ предусматривает, что Берлин будет добиваться санкций ЕС, если РФ будет использовать энергетику для давления на другие страны - Нуланд

19:32 21.07.2021
Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с Францией о финансировании проекта по улучшению водоснабжения на Луганщине

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с Францией о финансировании проекта по улучшению водоснабжения на Луганщине

19:24 21.07.2021
США позже в среду сообщат о договоренностях с ФРГ по поводу "Северного потока 2" - Нуланд

США позже в среду сообщат о договоренностях с ФРГ по поводу "Северного потока 2" - Нуланд

18:36 21.07.2021
НБУ возобновит сотрудничество с Организацией по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США

НБУ возобновит сотрудничество с Организацией по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Предстоящая встреча Байдена и Зеленского - важный шаг по реализации июньских соглашений двух президентов

Меркель обсудила с Путиным Минские соглашения, "Северный поток 2", транзит газа через Украину - власти ФРГ

Байден 30 августа примет Зеленского в Вашингтоне - Белый дом

США и ФРГ договорились добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину - Нуланд

Соглашение США-ФРГ предусматривает, что Берлин будет добиваться санкций ЕС, если РФ будет использовать энергетику для давления на другие страны - Нуланд

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава "Нафтогаза": запуск "Северного потока 2" – это вопрос не компенсаций, а безопасности Украины и региона

В Украине не работают 40% пунктов вакцинации от коронавируса – Ляшко

Меркель обсудила с Путиным Минские соглашения, "Северный поток 2", транзит газа через Украину - власти ФРГ

Причиной трансляции сериала на телеканале ICTV без украинского перевода стал технический сбой – заявление

Нидерланды в четверг откроют границы для граждан Украины в соответствии с рекомендациями Совета ЕС - Кулеба

Украинская делегация в ТКГ призвала участников к ответственному отношению в вопросе мониторинга экологической ситуации на территории ОРДЛО

В ТКГ создана новая экспертная подгруппа по экологическому мониторингу подтопления шахт вдоль линии разграничения

Нацсовет по телерадиовещанию не получал официальных обращений о нарушениях норм языкового законодательства от омбудсмена – заявление

Следующее заседание ТКГ 26 августа проведет новый спецпредставитель ОБСЕ Микко Киннунен

Украина и Италия договорились о дополнительных разрешениях на международные перевозки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА