События

21:10 21.07.2021

Глава "Нафтогаза": запуск "Северного потока 2" – это вопрос не компенсаций, а безопасности Украины и региона

2 мин читать
Глава "Нафтогаза": запуск "Северного потока 2" – это вопрос не компенсаций, а безопасности Украины и региона

Украина не изменит свое отношение к проекту газопровода "Северный поток 2", его запуск ставит под угрозу безопасность страны и региона в целом, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Наша позиция неизменна: "Северный поток 2" – это угроза для безопасности Украины и всего региона. Это не вопрос компенсаций, это вопросы региональной безопасности, и поэтому мы надеемся, что принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" будет соблюден. "СП2" - это геополитическая оружие Кремля, поэтому мы не совсем понимаем как другие страны, особенно страны - лидеры западного мира могут договариваться о проекте Кремля", - сказал он в интервью "Голосу Америки".

По его словам, вопрос компенсации Украине критической угрозы для ее безопасности звучит странно на фоне продолжающейся агрессии со стороны России.

"Если не будет физического транзита газа через Украину, значительно возрастет риск полномасштабной военной агрессии со стороны России. Россия ожидает, что если военные действия не затронут европейских потребителей, то Европа ограничится высказываниями глубокого беспокойства событиями в Украине", - отметил Витренко.

Глава "Нафтогаза" призвал западные страны быть реалистами, понимать риски угрозы со стороны Москвы, просчитывать их наперед и не допустить ситуации, когда уже будет поздно "и все будут разводить руками и выражать глубокую обеспокоенность, как это уже было с оккупацией Крыма и частей Донецкой и Луганской областей".

Витренко напомнил, что демократическая и республиканская партии США поддерживают борьбу Украины против "СП2", выразив надежду, что будет сделано все возможное для наложения санкций против компании оператора проекта Nord Stream AG.

"Мы считаем, что если со всех сторон будет понимание, что это геополитический проект, что это оружие и угроза безопасности Украины и всему региону, то этот проект никогда не будет реализован, газопровод не заработает. Должен быть комплекс мер, и американские санкции являются очень важным элементом. Они действенны", - резюмировал глава НАК.

 

Теги: #нафтогаз #северный_поток
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:52 16.07.2021
Зеленский отмечает отсутствие конкретных шагов лидеров США и Германии по противодействию угрозам от запуска "Северного потока – 2" - Никифоров

Зеленский отмечает отсутствие конкретных шагов лидеров США и Германии по противодействию угрозам от запуска "Северного потока – 2" - Никифоров

15:19 16.07.2021
"Нафтогазу" хватает ликвидности для планового импорта газа и при росте цены – глава правления

"Нафтогазу" хватает ликвидности для планового импорта газа и при росте цены – глава правления

19:45 13.07.2021
Кент: принципиальная позиция США - чтобы РФ не использовала газ, как оружие против Украины и Восточной Европы

Кент: принципиальная позиция США - чтобы РФ не использовала газ, как оружие против Украины и Восточной Европы

21:42 12.07.2021
Меркель заявила о необходимости сохранения транзита российского газа через Украину в случае завершения строительства "Северного потока – 2"

Меркель заявила о необходимости сохранения транзита российского газа через Украину в случае завершения строительства "Северного потока – 2"

20:44 12.07.2021
Нормандский формат может стать площадкой для решения вопросов энергетической безопасности для Украины в связи со строительством "Северного потока - 2" - Зеленский

Нормандский формат может стать площадкой для решения вопросов энергетической безопасности для Украины в связи со строительством "Северного потока - 2" - Зеленский

15:56 07.07.2021
Предприятия ТКЭ нуждаются в скорейшей реструктуризации долгов и пересмотре соглашений с "Нафтогазом" − Ассоциация городов Украины

Предприятия ТКЭ нуждаются в скорейшей реструктуризации долгов и пересмотре соглашений с "Нафтогазом" − Ассоциация городов Украины

15:34 07.07.2021
Набсовет "Нафтогаза" не стал принимать решения о возможном отстранении Витренко

Набсовет "Нафтогаза" не стал принимать решения о возможном отстранении Витренко

16:20 30.06.2021
Набсовет "Нафтогаза" перенес рассмотрение вопроса о возможном отстранении Витренко

Набсовет "Нафтогаза" перенес рассмотрение вопроса о возможном отстранении Витренко

14:00 25.06.2021
С выпуском еврооблигаций определимся осенью – глава правления "Нафтогаза"

С выпуском еврооблигаций определимся осенью – глава правления "Нафтогаза"

12:42 25.06.2021
"Нафтогаз Украины" осенью определится с выпуском еврооблигаций – CEO

"Нафтогаз Украины" осенью определится с выпуском еврооблигаций – CEO

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Предстоящая встреча Байдена и Зеленского - важный шаг по реализации июньских соглашений двух президентов

Зеленский ожидает содержательной и плодотворной встречи с Байденом 30 августа

Меркель обсудила с Путиным Минские соглашения, "Северный поток 2", транзит газа через Украину - власти ФРГ

Байден 30 августа примет Зеленского в Вашингтоне - Белый дом

США и ФРГ договорились добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину - Нуланд

ПОСЛЕДНЕЕ

Предстоящая встреча Байдена и Зеленского - важный шаг по реализации июньских соглашений двух президентов

Зеленский подписал закон о предоставлении электронной гарантии на товар

Зеленский ожидает содержательной и плодотворной встречи с Байденом 30 августа

В Украине не работают 40% пунктов вакцинации от коронавируса – Ляшко

Джилл Байден впервые отбывает в поездку в качестве первой леди США

Меркель обсудила с Путиным Минские соглашения, "Северный поток 2", транзит газа через Украину - власти ФРГ

Причиной трансляции сериала на телеканале ICTV без украинского перевода стал технический сбой – заявление

Нидерланды в четверг откроют границы для граждан Украины в соответствии с рекомендациями Совета ЕС - Кулеба

Украинская делегация в ТКГ призвала участников к ответственному отношению в вопросе мониторинга экологической ситуации на территории ОРДЛО

В ТКГ создана новая экспертная подгруппа по экологическому мониторингу подтопления шахт вдоль линии разграничения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА