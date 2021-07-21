В Украине не работают 40% пунктов вакцинации от коронавируса – Ляшко

Около 40% развернутых в Украине пунктов вакцинации от коронавируса не работают, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы видим, что 40% созданных пунктов прививок не работают. По состоянию на 20 июля 2021 года в Закарпатской области из 213 созданных кабинетов прививок работало только 42", - написал Ляшко в фейсбуке в среду.

Он отметил, что похожая ситуация сложилась и в Киевской области, где работает 70 из 216 пунктов прививок, в Ивано-Франковской области - 44 из 121, в Кировоградской области - 46 из 121, в Хмельницкой - 28 из 80, в Черкасской - 61 из 143, в Ровенской - 47 из 122, в Харьковской - 74 из 154, в Николаевской - 54 из 108, в Волынской - 43 из 87.

"Люди жалуются, что им отказывают в прививке из-за нехватки вакцин. Однако на региональных и местных складах сейчас находится 3 435 103 доз антиковидных вакцин. Из которых 961 142 доз это вакцина CoronaVac, температурный режим хранения которой позволяет ее легко транспортировать, хранить и использовать в самых отдаленных точках", - подчеркнул министр.

Он отметил, что это позволяет всем желающим украинцам вакцинироваться от COVID-19.

"Я еще раз, теперь публично, прошу региональных руководителей департаментов здравоохранения организовать развоз вакцин со складов в каждый определенный пункт прививки и обеспечить их работу", - заявил Ляшко.

Он также призвал украинцев сообщать о неработающих пунктах прививки или случаях отказа от вакцинации граждан из-за отсутствия вакцин.