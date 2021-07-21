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20:49 21.07.2021

Меркель обсудила с Путиным Минские соглашения, "Северный поток 2", транзит газа через Украину - власти ФРГ

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Меркель обсудила с Путиным Минские соглашения, "Северный поток 2", транзит газа через Украину - власти ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным в среду обсудила вопрос реализации Минских соглашений, "Северный поток 2" и транзит газа через Украину, говорится в сообщении на сайте правительства ФРГ.

"В телефонном разговоре речь шла о реализации Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины", - говорится в документе.

"Такие проблемы с энергией, как транзит газа через Украину и "Северный поток 2", также обсуждались в ходе разговора", - отмечается в тексте.

Также, по информации немецкой стороны, лидеры обсудили и ряд двусторонних вопросов.

Теги: #переговоры #меркель #путин #германия
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