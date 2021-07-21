Причиной трансляции сериала на телеканале ICTV без украинского перевода стал технический сбой – заявление

Причиной незапланированной трансляции на телеканале ICTV эпизода одного из сериалов без украинского перевода утром 16 июля стал технический сбой, говорится в официальном заявлении телеканала, которое было обнародовано в ответ на сообщение уполномоченного по защите государственного языка о нарушениях норм языкового законодательства рядом украинских телеканалов.

"Мы тоже расстроились нашим техническим сбоем, который произошел 16 июля в 4:00 утра, что привело к трансляции незапланированного непереведенного эпизода сериала "Тайные двери". После этого досадного случая наша техническая служба провела мероприятия, которые сделают невозможным подобные случаи в будущем", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что сейчас в эфире канала нет ни одного сериала без перевода на украинский язык.

"Программа "На троих" (скетч-шоу)…не является сериалом, что очевидно для всех, кто хоть раз ее смотрел - она состоит из отдельных юмористических эпизодов, которые за годы трансляции программы составляются для отдельных выпусков из разных выпусков предыдущих лет, причем редакторы самостоятельно в каждом случае выбирают набор эпизодов, учитывая время года, время выхода программы в эфир, какие популярные тенденции или темы обсуждения зрителей", - добавляют в ICTV.

Там уточняют, что закон Украины о государственном языке не выдвигает требований к трансляции программ только на украинском языке, за исключением информационных, регулируя квотами только количество государственного языка в эфире в целом в регулируемых промежутках времени суток.

"Мы будем благодарны, если омбудсмен найдет возможность извиниться за распространение непроверенной информации о нарушениях и дать поручение соответствующим службам проверять, уточнять информацию перед тем, как ее обнародовать", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь во вторник написал в фейсбуке о том, что несколько украинских телеканалов нарушили нормы языкового законодательства, в связи с чем он направил письмо относительно применения к ним определенных законодательством санкций в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

В свою очередь в регуляторе в среду заявили о том, что никаких официальных обращений от языкового омбудсмена в Нацсовета не поступало.

"Национальный совет с 16 июля 2021 года (дата вступления в силу новых норм языкового законодательства – ИФ) и до этого момента не получал никаких обращений или актов от уполномоченного по защите государственного языка. Мы не считаем публичные заявления в социальных сетях корректным способом общения между государственными органами, тем более если они содержат ложную или неполную информацию", - говорится в заявлении регулятора.