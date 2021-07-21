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20:13 21.07.2021

Нидерланды в четверг откроют границы для граждан Украины в соответствии с рекомендациями Совета ЕС - Кулеба

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Нидерланды в четверг откроют границы для граждан Украины в соответствии с рекомендациями Совета ЕС - Кулеба

Королевство Нидерланды открывает с 22 июля въезд в страну для граждан Украины для всех целей путешествий без ограничений и без сертификатов COVID-вакцинации в соответствии с рекомендациями Совета ЕС, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Нидерланды открываются для украинцев с 9:00 22 июля согласно рекомендации Совета ЕС. Полноценный безвиз, как в старые добрые времена. Страна за страной восстанавливаем свободу путешествий этим летом", - написал Кулеба на странице в Twiiter в среду.

Подробные условия въезда доступны на сайте МИД https://tripadvisor.mfa.gov.ua.

 

Теги: #вакцинация #нидерланды #въезд
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