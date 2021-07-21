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20:08 21.07.2021

Украинская делегация в ТКГ призвала участников к ответственному отношению в вопросе мониторинга экологической ситуации на территории ОРДЛО

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Украинская делегация в ТКГ призвала участников к ответственному отношению в вопросе мониторинга экологической ситуации на территории ОРДЛО

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу призвала участников переговоров к ответственному отношению в вопросе мониторинга экологической ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"Украина призвала ответственно отнестись к вопросу мониторинга экологической ситуации на временно оккупированных территориях ", - указано в сообщении Украинской делегации для участия в ТКГ в Фейсбук.

В настоящее время рабочая подгруппа ТКГ по социальным и экономическим вопросам обрабатывает детали организации визита экспертов МАГАТЭ для инспекции ядерного материала на двух объектах, расположенных в ОРДЛО.

Как сообщается, украинская сторона также подтвердила свою готовность ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удержанных в связи с конфликтом лиц.

Кроме того, были направлены ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потерях со стороны Украины.

Украинская делегация в очередной раз призвала российскую сторону выполнить соответствующие решения Парижского саммита 2019 года к обеспечению реализации комплекса мероприятий по разминированию ранее определенных 19-ти участков на линии разграничения, обеспечив таким образом, безопасный доступ граждан и гражданского персонала к критическим объектам инфраструктуры.

 

Теги: #ткг #донбасс #экология
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