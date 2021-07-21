События

20:05 21.07.2021

В ТКГ создана новая экспертная подгруппа по экологическому мониторингу подтопления шахт вдоль линии разграничения

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В ТКГ создана новая экспертная подгруппа по экологическому мониторингу подтопления шахт вдоль линии разграничения

В Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе создана новая, 5-ая по счету, экспертная подгруппа по экологическому мониторингу подтопления шахт вдоль линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областями (ОРДЛО).

"Украинская сторона приветствовала создание экспертной подгруппы по экологическому мониторингу подтопления шахт вдоль линии разграничения и поблагодарила ОБСЕ за усилия по ее созданию", - указано в сообщении Украинской делегации для участия в ТКГ в Facebook в среду.

Ожидается, что данную экспертную подгруппу возглавит международный эксперт. Первое заседание подгруппы под его председательством состоится в сентябре текущего года.

До этого момента в ТКГ существовало четыре рабочих подгруппы – политическая, экономическая, гуманитарная и по вопросам безопасности.

 

Теги: #ткг #шахты #донбасс
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