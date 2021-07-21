События

19:59 21.07.2021

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с Францией по улучшению водоснабжения в Киеве

2 мин читать
Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с Францией по улучшению водоснабжения в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Рамочного договора между Кабинетом министров и правительством Французской Республики об официальной поддержке проекта по улучшению водоснабжения в городе Киеве, который Верховная Рада приняла 1 июля, сообщает пресс-служба главы государства в среду.

"Соответствующее соглашение было заключено 13 мая 2021 года в Киеве. Оно предусматривает финансирование инвестиционного проекта по улучшению водоснабжения в столице, состоящего из трех частей: защита Деснянского и Днепровского водопроводных станций от гидравлических ударов; замена двух трубопроводов, идущих от Деснянской водопроводной станции и проведение исследования в пилотной зоне в сети водоснабжения с целью уменьшения водопотери; оптимизация работы Деснянской водопроводной станции и строительство цеха рециркуляции для очистки промывных вод и утилизации осадков очистки промывных вод" – говорится в сообщении.

В нем уточняется, что субъектом по реализации проекта определено ЧАО "АК "Киевводоканал".

"Договор предусматривает, что французской стороной предоставляется кредит на сумму, не превышающую 70 млн евро, и предназначается для финансирования 100% реализации проекта и используется для финансирования контракта на приобретение во Франции французских товаров, работ и услуг на сумму не менее 70% от общей суммы кредита; приобретение украинских или иностранных товаров, работ и услуг на сумму в пределах 30% от суммы кредита; выполнение контрактов с соответствующими субподрядчиками находится в сфере ответственности французского поставщика", - сообщают в Офисе президента.

Отмечается, что для реализации проекта правительство Франции предоставляет субкредит "Киевводоканалу", при этом гарантом выполнения обязательств субкредитного договора выступает Киевский городской совет.

"Кредит предоставляется на срок 40 лет, включая льготный период (15 лет). Процентная ставка по кредиту составляет 0,0092% годовых. Для получения кредита контракт должен быть принят к исполнению не позднее 31 декабря 2023 года", - резюмируют в ОП.

Как сообщалось, 13 мая Кабинет министров Украины подписал рамочное соглашение с правительством Франции о кредитном финансировании проектов по модернизации систем водоснабжения в Киеве и Луганской области на сумму EUR70 млн каждый.

Ранее в среду Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с Францией о финансировании проекта по улучшению водоснабжения на Луганщине.

Теги: #киев #президент #водоснабжение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:56 21.07.2021
Байден 30 августа примет Зеленского в Вашингтоне - Белый дом

Байден 30 августа примет Зеленского в Вашингтоне - Белый дом

19:32 21.07.2021
Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с Францией о финансировании проекта по улучшению водоснабжения на Луганщине

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с Францией о финансировании проекта по улучшению водоснабжения на Луганщине

18:18 21.07.2021
В Киеве на станции метро "Крещатик" произошла драка с применением слезоточивого газа

В Киеве на станции метро "Крещатик" произошла драка с применением слезоточивого газа

15:07 21.07.2021
Киев с начала года посетили более 800 тыс. туристов

Киев с начала года посетили более 800 тыс. туристов

05:46 21.07.2021
В Киеве усовершенствовали сервисы оплаты парковки и штрафов через приложение "Киев Цифровой"

В Киеве усовершенствовали сервисы оплаты парковки и штрафов через приложение "Киев Цифровой"

22:16 20.07.2021
За телефоном Макрона и ряда французских министров могли следить при помощи ПО Pegasus

За телефоном Макрона и ряда французских министров могли следить при помощи ПО Pegasus

12:57 20.07.2021
В Киеве задержана женщина, которая ограбила отделение Укрсиббанка и бросила "коктейль Молотова" – полиция

В Киеве задержана женщина, которая ограбила отделение Укрсиббанка и бросила "коктейль Молотова" – полиция

23:36 19.07.2021
Всеукраинский Форум "Украина 30. Трудовые ресурсы" откроет министр экономики Любченко

Всеукраинский Форум "Украина 30. Трудовые ресурсы" откроет министр экономики Любченко

23:03 19.07.2021
Движение транспорта по тоннелю на Елены Телиги восстановили

Движение транспорта по тоннелю на Елены Телиги восстановили

19:45 19.07.2021
Байден во вторник получит доклад по приписываемой Китаю киберактивности

Байден во вторник получит доклад по приписываемой Китаю киберактивности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Байден 30 августа примет Зеленского в Вашингтоне - Белый дом

США и ФРГ договорились добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину - Нуланд

Соглашение США-ФРГ предусматривает, что Берлин будет добиваться санкций ЕС, если РФ будет использовать энергетику для давления на другие страны - Нуланд

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с Францией о финансировании проекта по улучшению водоснабжения на Луганщине

США позже в среду сообщат о договоренностях с ФРГ по поводу "Северного потока 2" - Нуланд

ПОСЛЕДНЕЕ

Нидерланды в четверг откроют границы для граждан Украины в соответствии с рекомендациями Совета ЕС - Кулеба

Украинская делегация в ТКГ призвала участников к ответственному отношению в вопросе мониторинга экологической ситуации на территории ОРДЛО

В ТКГ создана новая экспертная подгруппа по экологическому мониторингу подтопления шахт вдоль линии разграничения

США и ФРГ договорились добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину - Нуланд

Соглашение США-ФРГ предусматривает, что Берлин будет добиваться санкций ЕС, если РФ будет использовать энергетику для давления на другие страны - Нуланд

США позже в среду сообщат о договоренностях с ФРГ по поводу "Северного потока 2" - Нуланд

Нацсовет по телерадиовещанию не получал официальных обращений о нарушениях норм языкового законодательства от омбудсмена – заявление

Следующее заседание ТКГ 26 августа проведет новый спецпредставитель ОБСЕ Микко Киннунен

Украина и Италия договорились о дополнительных разрешениях на международные перевозки

Словакия открыла границы для полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев - Кулеба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА