Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с Францией по улучшению водоснабжения в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Рамочного договора между Кабинетом министров и правительством Французской Республики об официальной поддержке проекта по улучшению водоснабжения в городе Киеве, который Верховная Рада приняла 1 июля, сообщает пресс-служба главы государства в среду.

"Соответствующее соглашение было заключено 13 мая 2021 года в Киеве. Оно предусматривает финансирование инвестиционного проекта по улучшению водоснабжения в столице, состоящего из трех частей: защита Деснянского и Днепровского водопроводных станций от гидравлических ударов; замена двух трубопроводов, идущих от Деснянской водопроводной станции и проведение исследования в пилотной зоне в сети водоснабжения с целью уменьшения водопотери; оптимизация работы Деснянской водопроводной станции и строительство цеха рециркуляции для очистки промывных вод и утилизации осадков очистки промывных вод" – говорится в сообщении.

В нем уточняется, что субъектом по реализации проекта определено ЧАО "АК "Киевводоканал".

"Договор предусматривает, что французской стороной предоставляется кредит на сумму, не превышающую 70 млн евро, и предназначается для финансирования 100% реализации проекта и используется для финансирования контракта на приобретение во Франции французских товаров, работ и услуг на сумму не менее 70% от общей суммы кредита; приобретение украинских или иностранных товаров, работ и услуг на сумму в пределах 30% от суммы кредита; выполнение контрактов с соответствующими субподрядчиками находится в сфере ответственности французского поставщика", - сообщают в Офисе президента.

Отмечается, что для реализации проекта правительство Франции предоставляет субкредит "Киевводоканалу", при этом гарантом выполнения обязательств субкредитного договора выступает Киевский городской совет.

"Кредит предоставляется на срок 40 лет, включая льготный период (15 лет). Процентная ставка по кредиту составляет 0,0092% годовых. Для получения кредита контракт должен быть принят к исполнению не позднее 31 декабря 2023 года", - резюмируют в ОП.

Как сообщалось, 13 мая Кабинет министров Украины подписал рамочное соглашение с правительством Франции о кредитном финансировании проектов по модернизации систем водоснабжения в Киеве и Луганской области на сумму EUR70 млн каждый.

Ранее в среду Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с Францией о финансировании проекта по улучшению водоснабжения на Луганщине.