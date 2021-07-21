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19:43 21.07.2021

США и ФРГ договорились добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину - Нуланд

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США и ФРГ договорились добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину - Нуланд

Власти США и ФРГ в соглашении по поводу "Северного потока 2" выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину, сообщила в среду замгоссекретаря Виктория Нуланд.

"Еще один аспект этого соглашения - это поддержка продления соглашения между РФ и Украиной о транзите. Как вы знаете, его срок действия истекает в 2024 году. Мы будем добиваться, используя рычаги влияния, чтобы его продлили на 10 лет", - сказала она на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам.

Нуланд добавила, что соглашение также предусматривает, что Вашингтон и Берлин будут стремиться снизить "как экономическую зависимость Украины от транзита российского газа, так и зависимость Украины от поставок на ее территорию газа из РФ".

Нуланд сообщила, что позже в среду американская сторона обнародует договоренности, достигнутые с ФРГ по теме "Северного потока 2".

Теги: #сша #украина #транзит #фрг
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