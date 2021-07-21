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19:32 21.07.2021

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с Францией о финансировании проекта по улучшению водоснабжения на Луганщине

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Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с Францией о финансировании проекта по улучшению водоснабжения на Луганщине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Рамочного договора между Кабинетом министров и правительством Французской Республики о поддержке финансирования проекта по улучшению снабжения питьевой водой в Луганской области, который был принят Верховной Радой 1 июля, сообщает пресс-служба президента в среду.

"Соглашение, заключенное 13 мая 2021 года в Киеве, предусматривает финансирование инвестиционного проекта по улучшению снабжения питьевой водой в Луганской области, включая реконструкцию и модернизацию инфраструктуры добычи и распределения питьевой воды с целью достижения максимального потока воды объемом 135 тыс. куб. м в сутки", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что украинская сторона обязуется провести операции по разминированию в рабочей зоне перед приездом французских поставщиков и разработать протокол безопасности перед началом работ.

"Согласно договору, французская сторона предоставляет кредит для финансирования проекта, субъектом по реализации которого определено коммунальное предприятие "Попаснянский районный водоканал". Общий надзор и координацию проекта осуществляет министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", - уточняют в Офисе президента.

Там подчеркивают, что кредит предоставляется на сумму, не превышающую EUR70 млн, и предназначается для финансирования 100% реализации проекта и используется для финансирования контрактов на приобретение во Франции товаров, работ и услуг на сумму не менее 70% от общей суммы кредита; приобретение украинских или иностранных товаров, работ и услуг на сумму в пределах 30% от суммы кредита.

"Для реализации проекта правительство Франции предоставляет субкредит "Попаснянскому районному водоканалу". Гарантом выполнения обязательств в рамках субкредитного договора выступает Луганская ОГА", - отмечают в ОП.

В Офисе президента также добавляют, что кредит предоставляется на срок 40 лет, включая льготный период (15 лет). Процентная ставка по кредиту составляет 0,0092% годовых. Для получения кредита контракт должен быть принят к исполнению не позднее 31 декабря 2023 года.

Как сообщалось, 13 мая Кабинет министров Украины подписал рамочное соглашение с правительством Франции о кредитном финансировании проектов по модернизации систем водоснабжения в Киеве и Луганской области на сумму EUR70 млн каждый.

В Мининтеграции заявили, что модернизация системы водоснабжения позволит обеспечить качественной водой более 1 млн граждан, в частности, будет обеспечено бесперебойное снабжение качественной питьевой воды населения и предприятий на подконтрольной правительству территории Украины в городах Попасная, Горное, Золотое, Станица Луганская, поселках городского типа Нижнее, Тошковка, Врубовка, Малорязанцево, Волчеяровка, Новотошковское, поселки Расцвет, Лоскутовка, Подлесное, Устиновка, селах Верхняя Ольховая, Нижняя Ольховая, Плотина, Нижнетеплое, Артема, Боброво, Золотаревка.

Теги: #президент #закон #луганская_область
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