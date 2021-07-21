Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с Францией о финансировании проекта по улучшению водоснабжения на Луганщине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Рамочного договора между Кабинетом министров и правительством Французской Республики о поддержке финансирования проекта по улучшению снабжения питьевой водой в Луганской области, который был принят Верховной Радой 1 июля, сообщает пресс-служба президента в среду.

"Соглашение, заключенное 13 мая 2021 года в Киеве, предусматривает финансирование инвестиционного проекта по улучшению снабжения питьевой водой в Луганской области, включая реконструкцию и модернизацию инфраструктуры добычи и распределения питьевой воды с целью достижения максимального потока воды объемом 135 тыс. куб. м в сутки", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что украинская сторона обязуется провести операции по разминированию в рабочей зоне перед приездом французских поставщиков и разработать протокол безопасности перед началом работ.

"Согласно договору, французская сторона предоставляет кредит для финансирования проекта, субъектом по реализации которого определено коммунальное предприятие "Попаснянский районный водоканал". Общий надзор и координацию проекта осуществляет министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", - уточняют в Офисе президента.

Там подчеркивают, что кредит предоставляется на сумму, не превышающую EUR70 млн, и предназначается для финансирования 100% реализации проекта и используется для финансирования контрактов на приобретение во Франции товаров, работ и услуг на сумму не менее 70% от общей суммы кредита; приобретение украинских или иностранных товаров, работ и услуг на сумму в пределах 30% от суммы кредита.

"Для реализации проекта правительство Франции предоставляет субкредит "Попаснянскому районному водоканалу". Гарантом выполнения обязательств в рамках субкредитного договора выступает Луганская ОГА", - отмечают в ОП.

В Офисе президента также добавляют, что кредит предоставляется на срок 40 лет, включая льготный период (15 лет). Процентная ставка по кредиту составляет 0,0092% годовых. Для получения кредита контракт должен быть принят к исполнению не позднее 31 декабря 2023 года.

Как сообщалось, 13 мая Кабинет министров Украины подписал рамочное соглашение с правительством Франции о кредитном финансировании проектов по модернизации систем водоснабжения в Киеве и Луганской области на сумму EUR70 млн каждый.

В Мининтеграции заявили, что модернизация системы водоснабжения позволит обеспечить качественной водой более 1 млн граждан, в частности, будет обеспечено бесперебойное снабжение качественной питьевой воды населения и предприятий на подконтрольной правительству территории Украины в городах Попасная, Горное, Золотое, Станица Луганская, поселках городского типа Нижнее, Тошковка, Врубовка, Малорязанцево, Волчеяровка, Новотошковское, поселки Расцвет, Лоскутовка, Подлесное, Устиновка, селах Верхняя Ольховая, Нижняя Ольховая, Плотина, Нижнетеплое, Артема, Боброво, Золотаревка.