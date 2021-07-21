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18:50 21.07.2021

Следующее заседание ТКГ 26 августа проведет новый спецпредставитель ОБСЕ Микко Киннунен

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Следующее заседание ТКГ 26 августа проведет новый спецпредставитель ОБСЕ Микко Киннунен

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу 26 августа проведет новоназначенный специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ финский дипломат Микко Киннунен, сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.

"Следующее заседание ТКГ 26 августа проведет уже новый спецпредставитель председательствующего в ОБСЕ в Украине, гражданин Финляндии Микко Киннунен. Сегодня посол Хайди Грау попрощалась с участниками консультаций и представила своего сменщика, который приступит к исполнению обязанностей с 1 августа", - написал Гармаш на странице в Facebook в среду.

Он добавил, что глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов "предложил провести следующее заседание ТКГ в очном формате в Минске".

По словам Гармаша, в рамках заседания контактной группы 21 июля "на уровне глав делегаций было объявлено об утверждении списка группы экспертов, которая с сентября может начать работу по вопросу затопления шахт на временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей".

Кроме того, представитель Донецка в ТКГ отметил, что "на сегодняшний день по-прежнему заблокирована работа политической подгруппы ТКГ".

Стороны также обсуждали вопрос открытия КПВВ на линии соприкосновения.

Как сообщалось, 19 июля Министерство иностранных дел Финляндии сообщило о том, что действующий председатель ОБСЕ Анн Линде назначила на должность специального представителя ОБСЕ в Украине и ТКГ финского дипломата Микко Киннунена.

Он сменил швейцарского дипломата Хайди Грау, которая занимала этот пост с декабря 2019 года.

Микко Киннунен в настоящее время является политическим директором (генеральным директором по политическим вопросам) МИД Финляндии. В 2009–2013 годах Киннунен работал послом Финляндии в Казахстане и Кыргызстане.

Кроме того, он работал в посольствах в Москве и Вашингтоне, а также в постоянном представительстве Финляндии при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Теги: #ткг #киннунен #заседание
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