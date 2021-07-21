Украина и Италия договорились о дополнительных разрешениях на международные перевозки

Об увеличении на 1,5 тыс. количества универсальных разрешений категории Euro V для перевозчиков обеих стран договорились в ходе переговоров министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованини.

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры в среду, благодаря дополнительным разрешениям украинская сторона сможет выполнить свои международные контракты к концу года.

Отмечается, что ежегодная квота на грузовые перевозки в Италию для украинских перевозчиков составляет 25 тыс. разрешений. По объему товарооборота Украины со странами Евросоюза Италия занимает третье место после Германии и Польши.

Согласно данным Государственной службы статистики, за первое полугодие текущего года товарооборот между Украиной и Италией вырос на 26,6%. Основная доля экспорта из Украины приходится на продукцию агросектора - подсолнечное масло, пшеница и кукуруза, соевые бобы, другие семена масличных, а также на древесину и изделия из нее.