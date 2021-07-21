События

18:14 21.07.2021

Словакия открыла границы для полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев - Кулеба

1 мин читать
Словакия открыла границы для полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев - Кулеба

Словацкая Республика открывает въезд для граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Словакия открылась для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Для тех, кто еще не вакцинировался, въезд возможен с самоизоляцией", - написал Кулеба на своей странице в Twitter в среду.

Подробные условия въезда и список признанных вакцин доступны на сайте МИД.

Теги: #словакия #украина #въезд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:55 21.07.2021
Флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио понесут спортсмены Костевич и Никишин

Флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио понесут спортсмены Костевич и Никишин

15:19 21.07.2021
МВФ до 2023 г. реализует в Украине проект "Продолжение налогово-бюджетных реформ"

МВФ до 2023 г. реализует в Украине проект "Продолжение налогово-бюджетных реформ"

10:49 21.07.2021
Посол Китая с оптимизмом смотрит на перспективы украино-китайских отношений

Посол Китая с оптимизмом смотрит на перспективы украино-китайских отношений

09:06 21.07.2021
В Украине за сутки вакцинировано более 100 тыс. человек

В Украине за сутки вакцинировано более 100 тыс. человек

06:58 21.07.2021
США призвали Украину воздержаться от критики соглашения между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку 2"

США призвали Украину воздержаться от критики соглашения между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку 2"

19:22 20.07.2021
Берлин будет добиваться продления соглашения о транзите газа из РФ через Украину

Берлин будет добиваться продления соглашения о транзите газа из РФ через Украину

19:09 20.07.2021
B МИД презентовали стратегию продвижения туристического бренда Украины в мире

B МИД презентовали стратегию продвижения туристического бренда Украины в мире

19:02 20.07.2021
Власти городов-спутников АЭС просят "Энергоатом" способствовать возврату льготы на э/э для 30-километровой зоны

Власти городов-спутников АЭС просят "Энергоатом" способствовать возврату льготы на э/э для 30-километровой зоны

09:05 20.07.2021
В Украине за сутки вакцинировано более 80 тыс. человек

В Украине за сутки вакцинировано более 80 тыс. человек

08:46 20.07.2021
В Украине обесточены 75 населенных пунктов

В Украине обесточены 75 населенных пунктов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве на станции метро "Крещатик" произошла драка с применением слезоточивого газа

"Ривнеазот" отремонтирует и запустит цех азотной кислоты за 2 недели – Group DF

Монастырский: Предварительная причина аварии на "Ривнеазоте" - коррозия трубопровода

КС признал неконституционной конфискацию товаров в зоне упрощенного таможенного контроля

На Донбассе ранен украинский военный – ОТГ "Север"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве на станции метро "Крещатик" произошла драка с применением слезоточивого газа

Борьбу с коронавирусом в Тунисе поручили армии

Президент Латвии считает, что в бюджете должны быть средства на укрепление границ из-за миграционного кризиса

Апелляционный админсуд подтвердил законность избрания Терехова секретарем Харьковского горсовета, депутаты готовят кассацию

Российские наемники с начала суток нарушили режим прекращения огня у Авдеевки и Песок, ранен украинский военный

"Ривнеазот" отремонтирует и запустит цех азотной кислоты за 2 недели – Group DF

На Прикарпатье микроавтобус столкнулся с грузовиком, 8 человек госпитализированы

В Днепре на хищении почти 5 млн грн разоблачили местных госиполнителей

Штамм COVID-19 "дельта" станет доминирующим в мире в ближайшие месяцы - ВОЗ

В Сватово на Луганщине ветер повалил водонапорную башню и сорвал крышу в больнице

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА