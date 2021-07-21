Словакия открыла границы для полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев - Кулеба
Словацкая Республика открывает въезд для граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Словакия открылась для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Для тех, кто еще не вакцинировался, въезд возможен с самоизоляцией", - написал Кулеба на своей странице в Twitter в среду.
Подробные условия въезда и список признанных вакцин доступны на сайте МИД.