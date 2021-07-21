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18:01 21.07.2021

Президент Латвии считает, что в бюджете должны быть средства на укрепление границ из-за миграционного кризиса

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Президент Латвии считает, что в бюджете должны быть средства на укрепление границ из-за миграционного кризиса

В государственном бюджете Латвии необходимо предусмотреть значительные средства для укрепления внешних границ страны, сказал в среду в интервью телеканалу "Riga TV24" президент республики Эгил Левитс.

Он отметил, что Беларусь в настоящее время использует мигрантов как оружие против Литвы, которая спешно начала строить ограждения и принимать другие меры для охраны своих границ.

Левитс подчеркнул, что Латвии не следует ждать, когда начнется приток мигрантов, и уже сейчас уделять больше внимания усилению охраны границ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в конце мая после острой международной реакции на принуждение к посадке пассажирского самолета Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Беларусью. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал Лукашенко.

С начала 2021 года литовские пограничники задержали уже более 1,5 тыс. нелегалов из Беларуси, в то время как за весь прошлый год их было чуть более восьмидесяти.

В июле председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что существуют подозрения относительно того, что белорусские власти сыграли роль в притоке беженцев, в частности, из Ирака в Литву.

В свою очередь литовские политики считают наплыв мигрантов "гибридной атакой" белорусского режима. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил 15 июля: "Наш сосед ошибочно использует иракский народ для того, чтобы оказывать давление на мою страну и на ЕС. Мы полагаем, что иракцам обещают легкий путь в Европу, но заканчивают они его в лесу. Они тратят много денег, а их обманывают. Необходимо совместными усилиями остановить эту незаконную миграцию".

9 июля Литва начала строить на границе с Беларусью забор из колючей проволоки.

Теги: #латвия #бюджет #мигранты
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