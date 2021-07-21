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17:49 21.07.2021

Апелляционный админсуд подтвердил законность избрания Терехова секретарем Харьковского горсовета, депутаты готовят кассацию

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Апелляционный админсуд подтвердил законность избрания Терехова секретарем Харьковского горсовета, депутаты готовят кассацию

Второй апелляционный административный суд оставил в силе решение Харьковского окружного административного суда, который отказался признать противоправным и отменить решение первой сессии Харьковского горсовета VIII созыва об избрании секретарем горсовета Игоря Терехова.

"Апелляционную жалобу... оставить без удовлетворения. Решение Харьковского окружного административного суда от 02.04.2021 по делу № 520/1777/21 - оставить без изменений в части отказа в удовлетворении исковых требований депутатов Харьковского городского совета", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте Единого госреестра судебных решений.

Как указано в документе, постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в течение тридцати дней со дня составления полного судебного решения путем подачи кассационной жалобы непосредственно в Верховный Суд.

Один из истцов по делу депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк на своей странице в Facebook сообщил, что о том, что апелляционная жалоба уже рассмотрена судом, узнал неожиданно.

"Неожиданно узнали, что Второй апелляционный административный суд 8 июля рассмотрел нашу с Дмитрием Булахом (депутатом горсовета, также истцом по делу - ИФ) апелляционную жалобу по делу об избрании Игоря Терехова секретарем Харьковского горсовета. Рассмотрел в лучших традициях отечественного "правосудия" без проведения судебного заседания, без вызова представителей сторон, без полноценного исследования и установления всех обстоятельств дела. Интересно, что ни я, ни Дмитрий еще даже не успели получить решение суда об открытии апелляционного производства, а суд ... уже быстренько вынес решение!", - написал Черняк.

Он также отметил, что уже готовит кассационную жалобу.

Как сообщалось, 9 декабря 2020 года секретарем Харьковского горсовета VIII созыва избран депутат от "Блока Кернеса - Успешный Харьков" Игорь Терехов. Основанием для его избрания стало представление, в котором, как утверждал председательствующий на сессии Александр Новак, была электронная цифровая подпись городского головы Геннадия Кернеса. Сам Кернес на сессии отсутствовал, поскольку с 17 сентября находился на лечении в немецкой клинике "Шарите".

11 декабря 2020 года стало известно, что состояние Кернеса ухудшилось, он на гемодиализе. 16 декабря Кернес умер.

Харьковский окружной административный суд отказался признать противоправным и отменить решение первой сессии Харьковского горсовета VIII созыва об избрании секретарем горсовета Игоря Терехова.

Законность его избрания обжаловали депутаты Игорь Черняк и Дмитрий Булах (оба - "Блок Светличной Разом"), а также их коллега от "Слуги народа" Алина Мустафаева. Истцы заявили, что решение об избрании секретаря горсовета было принято с нарушениями действующего законодательства. В частности, Геннадий Кернес, который снова был избран городским головой, не принимал присягу, а следовательно, по мнению истцов не имел права и законных оснований подавать представление об избрании Игоря Терехова секретарем горсовета. Истцы также считают, что при избрании Терехова был нарушен принцип "правовой процедуры". Кроме этого, по их мнению, Кернес не мог составить представление кандидатуры Терехова и подписать его электронной цифровой подписью.

Харьковский окружной административный суд объединил их иски в одно дело.

2 апреля 2021 он отказался признать противоправным и отменить решение горсовета об избрании Терехова секретарем.

Истцы подали апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, которое, по их мнению, было принято при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, и с нарушением норм материального и процессуального права. Они просили отменить решение Харьковского окружного административного суда и принять новое судебное решение, которым удовлетворить их требования в полном объеме.

 

Теги: #терехов #суд #харьков
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