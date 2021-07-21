Российские наемники с начала суток нарушили режим прекращения огня у Авдеевки и Песок, ранен украинский военный

На Донбассе российские наемники два раза нарушили режим прекращения огня с начала суток, ранение получил один украинский военный, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В частности, в направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. Вблизи поселка Пески противник применил минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы", - сказано в сообщении в Facebook.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройства один военный получил осколочные ранения. Воин находится в лечебном учреждении, его состояние - удовлетворительное.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - добавили в штабе.