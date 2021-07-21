События

17:09 21.07.2021

На Прикарпатье микроавтобус столкнулся с грузовиком, 8 человек госпитализированы

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На Прикарпатье микроавтобус столкнулся с грузовиком, 8 человек госпитализированы

В Ивано-Франковской области в среду, 21 июля, произошло столкновение микроавтобуса с грузовиком, в результате чего пострадали 8 человек, в т.ч. 6 детей, сообщает пресс-служба полиции Прикарпатья.

"Водитель микроавтобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. В результате аварии в лечебное учреждение доставлены восемь человек, среди которых - шесть детей. Устанавливаются все обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении в Фейсбуке.

Уточняется, что авария произошла в Делятине около 12:35 в среду. По предварительной информации, 40-летний житель Житомирской области двигался на автомобиле "Volkswagen Transporter" в направлении города Мукачево и, выезжая со второстепенной дороги на главную, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем "DAF".

"В результате аварии в больницу доставлен водитель автомобиля "Volkswagen Transporter" и семь пассажиров возрастом 38, 17, 15, 13, 11 (два человека) и 8 лет, которые являются жителями Житомирской области. Степень тяжести телесных повреждений пострадавших устанавливается", - подчеркивают в полиции.

Там добавляют, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Теги: #прикарпатье #дтп
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