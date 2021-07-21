События

16:36 21.07.2021

В Днепре на хищении почти 5 млн грн разоблачили местных госиполнителей

2 мин читать
В Днепре на хищении почти 5 млн грн разоблачили местных госиполнителей

Служба безопасности Украины в Днепропетровской области заблокировала противоправную деятельность местных государственных исполнителей, которые присваивали средства с депозитного и авансового счета госструктуры, сообщает пресс-служба СБУ в среду.

"По предварительным расчетам, всего за год злоумышленники украли почти 5 млн грн. Как установили правоохранители, разворовывали средства, которые в рамках исполнительных производств должники переводили на счета государственного учреждения. Организаторами схемы, по имеющейся информации, оказались руководители двух структурных подразделений Государственной исполнительной службы Днепра. К соучастию они привлекли подчиненных", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что имея непосредственный доступ к программно-техническим комплексам Государственной исполнительной службы и Государственной казначейской службы Украины, должностные лица прибегали к мошенничеству на этапе формирования платежных поручений.

"В реквизитах вместо реального получателя средств указывали банковский счет подконтрольного физического лица-предпринимателя. В отдельных случаях в платежках фигурировали счета родственников "дельцов" или их собственные", - отмечают в спецслужбе.

Там уточняют, что в ходе обысков в служебных помещениях и местах фактического проживания участников сделки выявлены деньги, вероятно полученные незаконным путем, компьютерную технику и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

"По факту правонарушений возбуждено уголовное производство по статьям 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины", - уточняют в СБУ.

В спецслужбе добавляют, что по результатам проведения соответствующих экспертиз организаторам и участникам противоправной схемы планируется сообщить о подозрении за совершение указанных преступлений и дополнительно по ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас продолжается досудебное расследование для выявления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме", - резюмируют в СБУ.

Теги: #госисполнители #сбу #хищение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:12 21.07.2021
За полгода СБУ нейтрализовала более 1 тыс. кибератак на госресурсы

За полгода СБУ нейтрализовала более 1 тыс. кибератак на госресурсы

21:19 18.07.2021
СБУ вызывает министра обороны РФ Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения в уголовном производстве

СБУ вызывает министра обороны РФ Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения в уголовном производстве

19:36 18.07.2021
Два сотрудника спецслужбы задержаны за нападение на пограничный наряд на Сумщине

Два сотрудника спецслужбы задержаны за нападение на пограничный наряд на Сумщине

14:24 14.07.2021
СБУ разоблачила миллионные хищения на финансировании охраны транспортных объектов КГГА

СБУ разоблачила миллионные хищения на финансировании охраны транспортных объектов КГГА

13:51 14.07.2021
СБУ вызывает на допрос ряд нардепов по делу "харьковских соглашений"

СБУ вызывает на допрос ряд нардепов по делу "харьковских соглашений"

10:15 14.07.2021
Более 23 тыс. уголовных дел открыла СБУ из-за военной агрессии РФ против Украины - Баканов

Более 23 тыс. уголовных дел открыла СБУ из-за военной агрессии РФ против Украины - Баканов

17:41 13.07.2021
Неизвестные хакеры вновь совершили кибератаку на сайты президента и СБУ – Госспецсвязи

Неизвестные хакеры вновь совершили кибератаку на сайты президента и СБУ – Госспецсвязи

15:13 13.07.2021
Апелляционный суд оставил по стражей генерал-майора СБУ Шайтанова, обвиняемого в госизмене

Апелляционный суд оставил по стражей генерал-майора СБУ Шайтанова, обвиняемого в госизмене

13:47 13.07.2021
Контрразведка СБУ задержала агента российской военной разведки

Контрразведка СБУ задержала агента российской военной разведки

13:49 11.07.2021
Правоохранители провели проверки на АЗС сети Glusco в 15 регионах Украины

Правоохранители провели проверки на АЗС сети Glusco в 15 регионах Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Монастырский: Предварительная причина аварии на "Ривнеазоте" - коррозия трубопровода

КС признал неконституционной конфискацию товаров в зоне упрощенного таможенного контроля

На Донбассе ранен украинский военный – ОТГ "Север"

ГФС разоблачила схему расхищения средств на ремонтах киевских больниц: проведены обыски в КП "Инженерный центр" и "Житлоинвестбуд-УКБ"

Во Львовском аэропорту проводят эвакуацию из-за подозрительной сумки

ПОСЛЕДНЕЕ

Штамм COVID-19 "дельта" станет доминирующим в мире в ближайшие месяцы - ВОЗ

В Сватово на Луганщине ветер повалил водонапорную башню и сорвал крышу в больнице

Монастырский: Предварительная причина аварии на "Ривнеазоте" - коррозия трубопровода

Кабмин Украины уволил двух замминистра внутренних дел и трех замминистра обороны

Киев с начала года посетили более 800 тыс. туристов

КС признал неконституционной конфискацию товаров в зоне упрощенного таможенного контроля

На Донбассе ранен украинский военный – ОТГ "Север"

ГФС разоблачила схему расхищения средств на ремонтах киевских больниц: проведены обыски в КП "Инженерный центр" и "Житлоинвестбуд-УКБ"

Вспышка кишечных инфекций в Харькове произошла из-за некачественных суши, источник инфекции не установлен

Перед началом Олимпиады в Токио фиксируются максимальные за полгода показатели заболеваемости COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА