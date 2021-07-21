В Днепре на хищении почти 5 млн грн разоблачили местных госиполнителей

Служба безопасности Украины в Днепропетровской области заблокировала противоправную деятельность местных государственных исполнителей, которые присваивали средства с депозитного и авансового счета госструктуры, сообщает пресс-служба СБУ в среду.

"По предварительным расчетам, всего за год злоумышленники украли почти 5 млн грн. Как установили правоохранители, разворовывали средства, которые в рамках исполнительных производств должники переводили на счета государственного учреждения. Организаторами схемы, по имеющейся информации, оказались руководители двух структурных подразделений Государственной исполнительной службы Днепра. К соучастию они привлекли подчиненных", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что имея непосредственный доступ к программно-техническим комплексам Государственной исполнительной службы и Государственной казначейской службы Украины, должностные лица прибегали к мошенничеству на этапе формирования платежных поручений.

"В реквизитах вместо реального получателя средств указывали банковский счет подконтрольного физического лица-предпринимателя. В отдельных случаях в платежках фигурировали счета родственников "дельцов" или их собственные", - отмечают в спецслужбе.

Там уточняют, что в ходе обысков в служебных помещениях и местах фактического проживания участников сделки выявлены деньги, вероятно полученные незаконным путем, компьютерную технику и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

"По факту правонарушений возбуждено уголовное производство по статьям 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины", - уточняют в СБУ.

В спецслужбе добавляют, что по результатам проведения соответствующих экспертиз организаторам и участникам противоправной схемы планируется сообщить о подозрении за совершение указанных преступлений и дополнительно по ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас продолжается досудебное расследование для выявления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме", - резюмируют в СБУ.