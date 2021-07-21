События

16:02 21.07.2021

Штамм COVID-19 "дельта" станет доминирующим в мире в ближайшие месяцы - ВОЗ

2 мин читать
Штамм COVID-19 "дельта" станет доминирующим в мире в ближайшие месяцы - ВОЗ

Штамм "дельта" COVID-19, как ожидается, станет основным типом этого вируса в мире в течение последующих месяцев, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на еженедельный обзор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Ожидается, что он быстро одержит верх над другими вариантами и станет в грядущие месяцы доминирующей разновидностью (коронавируса - ИФ)", - отмечается в документе.

По данным ВОЗ, штамм "дельта" зафиксирован уже на 124 территориях - на 13 больше, чем в прошлую неделю, а в некоторых крупных странах на этот штамм приходится уже три четверти выявляемых случаев COVID-19: в частности, это Россия, Австралия, Бангладеш, Ботсвана, Великобритания, КНР, Дания, Индия, Индонезия, Израиль, Португалия, Сингапур и ЮАР. В то же время в ВОЗ пока не смогли описать точного механизма, позволяющего штамму "дельта" быть более заразным.

Что касается других вариантов вируса, вызывающих беспокойство, то вариант "альфа", впервые зафиксированный в Британии, зарегистрирован на 180 территориях - на шесть больше, чем на прошлой неделе; изначально выявленный в Южной Африке тип "бета" - на 130 территориях (рост на семь), а впервые зафиксированный в Бразилии штамм "гамма" - на 78 территориях (на три больше).

Также по информации ВОЗ, за неделю 12 - 18 июля выявлены 3,4 млн случаев COVID-19 - на 12% больше, чем на предшествующей неделе. Таким образом, заключили в ВОЗ, при сохранении нынешней тенденции за следующие три недели общее число диагностированных случаев COVID-19 за время пандемии превысит отметку в 200 млн. В ВОЗ отметили, что рост заболеваемости связан с распространением более заразных вариантов вируса, с ослаблением ограничений, возросшей социальной активностью и значительным числом невакцинированных людей.

Вместе с тем, по сведениям ВОЗ, количество летальных исходов среди инфицированных COVID-19 две недели держится на отметке в 57 тыс. - после более чем двух месяцев устойчивого снижения смертности.

Теги: #covid_19 #воз #дельта
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:21 21.07.2021
Перед началом Олимпиады в Токио фиксируются максимальные за полгода показатели заболеваемости COVID-19

Перед началом Олимпиады в Токио фиксируются максимальные за полгода показатели заболеваемости COVID-19

12:44 21.07.2021
Заболеваемость COVID-19 в Украине перестала снижаться, но это еще не вспышка – KSE

Заболеваемость COVID-19 в Украине перестала снижаться, но это еще не вспышка – KSE

09:52 21.07.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 191 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 191 млн

09:31 19.07.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 190,4 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 190,4 млн

09:30 17.07.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 189,5 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 189,5 млн

14:54 15.07.2021
В Украине впервые с 25 апреля увеличилось количество болеющих Covid-19

В Украине впервые с 25 апреля увеличилось количество болеющих Covid-19

09:22 15.07.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 188,3 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 188,3 млн

17:29 14.07.2021
В Украине в целом подтверждено 4 случая коронавируса штамма "дельта"

В Украине в целом подтверждено 4 случая коронавируса штамма "дельта"

16:45 14.07.2021
На Закарпатье у двоих пациентов подтвержден штамм "дельта"

На Закарпатье у двоих пациентов подтвержден штамм "дельта"

14:44 12.07.2021
Шмыгаль: Для противодействия распространению штамма "дельта" необходимо наращивать темпы вакцинации от коронавируса

Шмыгаль: Для противодействия распространению штамма "дельта" необходимо наращивать темпы вакцинации от коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Монастырский: Предварительная причина аварии на "Ривнеазоте" - коррозия трубопровода

КС признал неконституционной конфискацию товаров в зоне упрощенного таможенного контроля

На Донбассе ранен украинский военный – ОТГ "Север"

ГФС разоблачила схему расхищения средств на ремонтах киевских больниц: проведены обыски в КП "Инженерный центр" и "Житлоинвестбуд-УКБ"

Во Львовском аэропорту проводят эвакуацию из-за подозрительной сумки

ПОСЛЕДНЕЕ

В Днепре на хищении почти 5 млн грн разоблачили местных госиполнителей

В Сватово на Луганщине ветер повалил водонапорную башню и сорвал крышу в больнице

Монастырский: Предварительная причина аварии на "Ривнеазоте" - коррозия трубопровода

Кабмин Украины уволил двух замминистра внутренних дел и трех замминистра обороны

Киев с начала года посетили более 800 тыс. туристов

КС признал неконституционной конфискацию товаров в зоне упрощенного таможенного контроля

На Донбассе ранен украинский военный – ОТГ "Север"

ГФС разоблачила схему расхищения средств на ремонтах киевских больниц: проведены обыски в КП "Инженерный центр" и "Житлоинвестбуд-УКБ"

Вспышка кишечных инфекций в Харькове произошла из-за некачественных суши, источник инфекции не установлен

В Беларусь прибывают первые эшелоны с военными и техникой из РФ для подготовки к учению "Запад-2021"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА