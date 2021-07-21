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15:23 21.07.2021

Кабмин Украины уволил двух замминистра внутренних дел и трех замминистра обороны

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Кабмин Украины уволил двух замминистра внутренних дел и трех замминистра обороны

Кабинет министров Украины уволил двоих заместителей министра внутренних дел и троих заместителей министра обороны, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

"Правительство уволило: Ярового Сергея Анатольевича с должности первого заместителя министра внутренних дел Украины; Ковальчук Татьяну Ивановну с должности заместителя министра внутренних дел Украины; Миронюка Александра Юрьевича с должности заместителя министра обороны Украины; Старобинского Игоря Александровича с должности заместителя министра обороны Украины; Халимона Игоря Сергеевича с должности заместителя министра обороны Украины", – написал Гончаренко в Телеграм-канале.

Теги: #минобороны #увольнения #мвд #кабмин
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